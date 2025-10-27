En España se buscan más de 8.000 trabajadores para almacenes, hostelería e industria: no piden experiencia

La empresa de recursos humanos Adecco ha anunciado la búsqueda urgente en España de más de 8.000 trabajadores para cubrir puestos en almacenes, hostelería, comercio e industria en todo el territorio español. Las vacantes, publicadas en su plataforma de empleo ‘Aquí y ahora’, no requieren experiencia previa y solo piden tener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).