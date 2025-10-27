En España se buscan más de 8.000 trabajadores para almacenes, hostelería e industria: no piden experiencia

La empresa de recursos humanos Adecco ha anunciado la búsqueda urgente en España de más de 8.000 trabajadores para cubrir puestos en almacenes, hostelería, comercio e industria en todo el territorio español. Las vacantes, publicadas en su plataforma de empleo ‘Aquí y ahora’, no requieren experiencia previa y solo piden tener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Esta gran convocatoria se enmarca en la campaña de Navidad 2025, aunque algunas compañías ya se preparan para el Black Friday, con más de 2.000 contrataciones adicionales.
Empleos disponibles: mozos de almacén, camareros y operarios de producción
Entre los perfiles más demandados se encuentran los de mozo de almacén, camarero, cocinero, camarero de piso y operario de producción, además del personal de limpieza, todos ellos muy solicitados en estas fechas.
Según Adecco, estos sectores suelen tener dificultades para encontrar personal cualificado, por lo que esta convocatoria busca atraer talento de forma rápida y accesible.
“La plataforma ‘Aquí y ahora’ pretende agilizar la atracción de perfiles deficitarios en sectores con problemas para reclutar talento”, explicó la empresa en un comunicado.
Las comunidades con más ofertas
Las regiones con mayor número de vacantes son Cataluña, Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, donde se concentra la mayor parte de la demanda laboral.
Por sectores, la logística lidera con el 40% de las ofertas, seguida de la hostelería y la industria, que concentran un 30% cada una.
Los nuevos empleados contarán con proyección de crecimiento en las próximas semanas, conforme se acerque la temporada alta de ventas y consumo.
Condiciones laborales flexibles
Adecco detalla que existen distintas modalidades de jornada: completa, por turnos o solo fines de semana, lo que permite compatibilizar el trabajo con estudios u otras actividades. Las vacantes se actualizan a diario en la plataforma oficial.
Requisitos para optar a las vacantes
Los requisitos varían según el puesto, aunque la mayoría no exige experiencia previa. En general, se valora actitud positiva, trabajo en equipo y responsabilidad.
Hostelería: se valorará experiencia en cocina o sala y buena orientación al cliente.
Industria: se buscan perfiles con capacidad de adaptación y conocimiento básico de procesos productivos.
Logística y almacenes: se requiere actitud proactiva y, en algunos casos, manejo de cargas o carretillas.
Aunque no es imprescindible haber trabajado antes, las personas sin experiencia también podrán acceder a estas oportunidades laborales.
Cómo inscribirse en la oferta
Quienes estén interesados en participar en esta convocatoria pueden hacerlo a través de la plataforma ‘Aquí y ahora’ de Adecco, donde deberán registrarse y enviar su currículum para optar a las vacantes activas.