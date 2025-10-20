Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo el domingo 19 de octubre?

Otro domingo más en el que se realizó el Tuqui 10, el reconocido sorteo de la Caja Popular de Ahorros que se transmite a través de Canal 10. Para el 19 de octubre, Día de la Madre, se encontraba en juego un pozo millonario de $176.687.468,50 y otros premios como el Seguro Sale, Número de Cartón y el Sorteo Especial.
En el último juego de octubre el primer premio encontró su ganador. Una persona de San Miguel de Tucumán se llevó el pozo millonario. El próximo juego será el domingo 26 de octubre con el cartón amarillo. Para la próxima ocasión el pozo será de $55.000.000.
En el sorteo "Seguro Sale" otra persona de San Miguel de Tucumán ganó $9.094.372,50. Mientras que en las categorías de premios extras se registraron 10 ganadores de $500.000, cuatro de $150.000 y un vecino que se llevó $300.000.
Cómo se juega al Tuqui 10
El juego consta de tres etapas. El primer premio es el “Tuqui 10”, donde se sortean 10 bolillas (el cartón trae 10 números) sobre un universo de 22 bolillas, numeradas del 1 al 22.
El segundo se llama “Seguro Sale” (que siempre tendrá un ganador), donde se hace un sorteo con 10 bolillas, si queda vacante se sortea una más y, si aún sigue vacante, el sorteador electrónico lanza un número de cartón.
El tercero se llama "Número de cartón" y en él se sortean 10 premios por número de cartón, de $300.000 para cada ganador. En el cuarto por "Cuponera" Se sortean 5 premios con los cartones no premiados del sorteo anterior. Los ganadores participan por diversas recompensas.