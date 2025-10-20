Secciones
SociedadActualidad

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo el domingo 19 de octubre?

Se realizó un nuevo sorteo del Tuqui 10, en el que se encontraba en juego el premio de $176 millones.

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo el domingo 19 de octubre?
Hace 2 Hs

Otro domingo más en el que se realizó el Tuqui 10, el reconocido sorteo de la Caja Popular de Ahorros que se transmite a través de Canal 10. Para el 19 de octubre, Día de la Madre, se encontraba en juego un pozo millonario de $176.687.468,50 y otros premios como el Seguro Sale, Número de Cartón y el Sorteo Especial.

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 12 de octubre?

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 12 de octubre?

En el último juego de octubre el primer premio encontró su ganador. Una persona de San Miguel de Tucumán se llevó el pozo millonario. El próximo juego será el domingo 26 de octubre con el cartón amarillo. Para la próxima ocasión el pozo será de $55.000.000.

En el sorteo "Seguro Sale" otra persona de San Miguel de Tucumán ganó $9.094.372,50. Mientras que en las categorías de premios extras se registraron 10 ganadores de $500.000, cuatro de $150.000 y un vecino que se llevó $300.000.

Cómo se juega al Tuqui 10

El juego consta de tres etapas. El primer premio es el “Tuqui 10”, donde se sortean 10 bolillas (el cartón trae 10 números) sobre un universo de 22 bolillas, numeradas del 1 al 22.

El segundo se llama “Seguro Sale” (que siempre tendrá un ganador), donde se hace un sorteo con 10 bolillas, si queda vacante se sortea una más y, si aún sigue vacante, el sorteador electrónico lanza un número de cartón.

El tercero se llama "Número de cartón" y en él se sortean 10 premios por número de cartón, de $300.000 para cada ganador. En el cuarto por "Cuponera" Se sortean 5 premios con los cartones no premiados del sorteo anterior. Los ganadores participan por diversas recompensas.

Temas Club Caja Popular de Ahorros de TucumánCaja Popular de Ahorros de TucumánTuqui 10
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano
1

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero
2

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo
3

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal
4

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación
5

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones
6

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Más Noticias
Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Efemérides del lunes 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Comentarios