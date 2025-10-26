Secciones
Elecciones legislativas: Roberto Sánchez aseguró que muchos votaron a LLA por el "miedo kuka"

El diputado radical analizó el resultado electoral, cuestionó la influencia nacional en la campaña y afirmó que continuarán trabajando como tercera fuerza.

26 Octubre 2025

El candidato diputado nacional Roberto Sánchez (Vamos Tucumán) analizó los resultados de las elecciones legislativas,  valoró el trabajo territorial realizado por su espacio e hizo mención al impacto de la polarización. 

En diálogo con la prensa, el radical dijo que la contienda provincial se vio influenciada por el clima electoral nacional. “A nivel provincial vemos que también la provincia de Tucumán ha sufrido la polarización que hemos tenido en todo el país”, analizó, y atribuyó ese fenómeno a lo ocurrido en los comicios de Buenos Aires: “Creo que fue producto quizás del último 7 de septiembre, que fue las elecciones que fue en la provincia de Buenos Aires, que fue 13, 14 puntos de diferencia entre el kirchnerismo y el oficialismo del argentino, de lo que es La Libertad Avanza”.

También sostuvo que “el argentino y todas las provincias obviamente han reaccionado, no quiere que vuelva el kirchnerismo y creo que eso ha sido uno de los motivos para que se sienta tanto la polarización”. 

En ese marco, remarcó que Unidos por Tucumán debió competir con dos estructuras muy fuertes: “Nosotros tuvimos que luchar o pelear contra lo que es el gobernador de la provincia, por un lado, que estaba candidato testimonial, pero lo estaba; y por otro lado todo lo que es la presencia del presidente de la Nación hoy por hoy”.

Sánchez aseguró que, pese a la disputa intensa, el espacio se afianza como alternativa. “Se consolidan como la tercera fuerza a nivel provincial. Sí, por supuesto. Vamos a seguir luchando como lo venimos haciendo siempre desde el lugar que nos toque”, señaló. Aunque reconoció que la polarización les restó respaldo: “Perdamos nosotros importante cantidad de votantes se nos superpone con lo que es La Libertad Avanza, no hay duda. Muchos votantes nuestros hoy por ese miedo, como dice, ese miedo ‘kuka’, votaron a La Libertad Avanza”.

En cuanto a su tarea parlamentaria, Sánchez se mostró conforme con su desempeño. “Estoy muy contento, satisfecho con lo que hice por el paso de la Cámara de Diputados de la Nación. Hemos defendido fielmente a los tucumanos”, sostuvo.

Destacó que fue “uno de los que más presentamos proyectos en la Cámara de Diputados” y enumeró iniciativas vinculadas a jubilados, personas con discapacidad, pacientes del Hospital Garrahan y presupuesto universitario. Además, dijo haber acompañado al gobierno “en las principales medidas para tratar de acomodar la economía, para darle gobernabilidad” y proyectos sobre seguridad como “reiterancia, reincidencia, juicio en ausencia”. También mencionó la aprobación de “la boleta única”.

“El objetivo es seguir, no queremos poner palos en la rueda al gobierno nacional, pero sí marcarle las pautas y defender a las personas que con mayor problemas tienen”, subrayó.

