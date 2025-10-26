Elecciones legislativas: Roberto Sánchez aseguró que muchos votaron a LLA por el "miedo kuka"

En diálogo con la prensa, el radical dijo que la contienda provincial se vio influenciada por el clima electoral nacional. “A nivel provincial vemos que también la provincia de Tucumán ha sufrido la polarización que hemos tenido en todo el país”, analizó, y atribuyó ese fenómeno a lo ocurrido en los comicios de Buenos Aires: “Creo que fue producto quizás del último 7 de septiembre, que fue las elecciones que fue en la provincia de Buenos Aires, que fue 13, 14 puntos de diferencia entre el kirchnerismo y el oficialismo del argentino, de lo que es La Libertad Avanza”.