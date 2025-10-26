Santiago del Estero: Elías Suárez, delfín de Gerardo Zamora, gana la gobernación

Gerardo Zamora, por su parte, fue electo senador provincial con el 55,31% de los votos, consolidando su influencia en Santiago del Estero. La provincia fue la única que eligió gobernador este domingo, además de 40 diputados provinciales, tres intendentes y 137 comisionados municipales. La participación alcanzó el 72,6%, pese al uso simultáneo de la Boleta Única de Papel a nivel nacional y la lista sábana provincial, obligando a los votantes a emitir su voto en dos urnas diferentes.