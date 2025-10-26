La salida de Lucas Pusineri en Atlético Tucumán expone la crisis de técnicos en el fútbol argentino

La paciencia se agotó en otro vestuario del fútbol argentino. Tras una semana marcada por conflictos internos, Lucas Pusineri dejó de ser el entrenador de Atlético Tucumán y su salida se sumó a una lista que no deja de crecer. El “Decano” cambió de mando en medio del Torneo Clausura y el club se convirtió en el vigésimo séptimo equipo en quedarse sin técnico en lo que va del año.