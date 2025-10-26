“Hice 50 vueltas arrastrándome”: la cruda confesión de Franco Colapinto tras el GP de México de Fórmula 1

La estrategia del argentino fue arriesgada: comenzó con neumáticos duros y estiró su primer relevo hasta la vuelta 50, una apuesta que terminó jugando en contra. “Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip. Después, con las blandas, anduve bien, pero ya era muy tarde. Como equipo no tuvimos ritmo y nos costó mucho, así que a laburar para la próxima”, explicó en diálogo con ESPN.