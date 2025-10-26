“Hice 50 vueltas arrastrándome”: la cruda confesión de Franco Colapinto tras el GP de México de Fórmula 1

El Gran Premio de México fue una prueba de resistencia más que de velocidad para Franco Colapinto. El piloto argentino, que largó desde el fondo, finalizó en la 16° posición con un Alpine que volvió a sufrir los mismos males de las últimas carreras: poca potencia, falta de adherencia y un ritmo de carrera que lo dejó sin chances de avanzar.
La jornada empezó cuesta arriba desde la largada. En la primera curva, Lance Stroll (Aston Martin) lo empujó fuera de la pista y lo obligó a hacer un trompo que lo relegó al último lugar. “Me tiró al pasto, no mira los espejos nunca Stroll. Siempre hace lo mismo”, lanzó Colapinto, visiblemente molesto por la maniobra. Aun así, logró recuperarse y completar toda la carrera.
La estrategia del argentino fue arriesgada: comenzó con neumáticos duros y estiró su primer relevo hasta la vuelta 50, una apuesta que terminó jugando en contra. “Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip. Después, con las blandas, anduve bien, pero ya era muy tarde. Como equipo no tuvimos ritmo y nos costó mucho, así que a laburar para la próxima”, explicó en diálogo con ESPN.
En las vueltas finales, Colapinto protagonizó una pelea interna con su compañero Pierre Gasly, a quien le recortó más de 20 segundos gracias a su buen rendimiento con las gomas blandas. Sin embargo, cuando estaba a punto de superarlo, la aparición de un Virtual Safety Car tras el abandono de Carlos Sainz frustró sus aspiraciones. “Si llegaba a tres décimas lo pasaba”, aseguró.
"HICE 50 VUELTAS ARRASTRÃNDOME SIN NADA DE GRIP", el anÃ¡lisis de Franco Colapinto sobre la estrategia de Alpine con los neumÃ¡ticos.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025
ðº #MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/HnJvUPApyd
El bonaerense cerró el fin de semana con una mezcla de frustración y optimismo. “Llevamos la dura hasta el infinito. Queríamos ver hasta dónde aguantaba, pero fue durísimo. Lo bueno es que peor no se puede ir, así que de acá para arriba”, reflexionó con una sonrisa resignada.
De cara a la próxima cita en Brasil, Colapinto se mostró ilusionado. Considera al Gran Premio de São Paulo como “el de casa” por la gran cantidad de argentinos que lo acompañan cada año. “Va a haber muchos argentinos y tengo muchas ganas de ir allá y disfrutarlo con todos ellos. Ojalá que andemos bien para darles un lindo resultado”, deseó.