Franco Colapinto finalizó 16° en el GP de México de Fórmula 1 con Alpine, en una carrera dominada por Lando Norris

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto partirá desde el último lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tras una clasificación difícil en la que el Alpine volvió a mostrar sus limitaciones. El auto, con una puesta a punto muy dura y poca tracción, le impidió al argentino encontrar ritmo y estabilidad. “Se levanta con los baches y se pierde grip”, explicó luego.

Lando Norris, con McLaren, se quedó con la pole position, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos con Ferrari, en una jornada marcada por la paridad entre las principales escuderías. Más atrás largarán Oscar Piastri (8°), que no pudo acompañar el rendimiento de su compañero, y Max Verstappen (5°), que tampoco encontró el equilibrio ideal en su Red Bull.

Sin pronóstico de lluvia y con pocas zonas de sobrepaso, el GP de México promete una carrera estratégica, en la que Colapinto buscará aprovechar errores ajenos y el desgaste de neumáticos para intentar avanzar posiciones.