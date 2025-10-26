Franco Colapinto finalizó 16° en el GP de México de Fórmula 1 con Alpine, en una carrera dominada por Lando Norris

Nuevo líder del campeonato: Lando Norris
Con su triunfo en México y el quinto puesto de Oscar Piastri, el británico de McLaren pasó al frente en la clasificación general. Ahora le saca un punto de ventaja a su compañero de equipo, en una pelea que promete definirse en las últimas fechas de la temporada.
Colapinto cerró en el puesto 16
El argentino terminó muy cerca de su compañero Pierre Gasly, a quien estuvo a punto de superar en las últimas vueltas. Sin embargo, el Virtual Safety Car final le impidió concretar el sobrepaso. Colapinto culminó 16° gracias a los abandonos de Sainz, Hülkenberg, Alonso y Lawson, en una carrera exigente pero sin errores con el Alpine.
Final en México: victoria para Norris
El británico de McLaren dominó de principio a fin y se llevó el triunfo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Charles Leclerc, con Ferrari, terminó segundo tras una sólida actuación, y Max Verstappen completó el podio.
Batalla por el cuarto lugar
Mientras Norris lidera con amplia ventaja y Colapinto junto a Gasly cierran el pelotón muy lejos del resto, la acción se concentra en la lucha por el cuarto puesto. Bearman, Russell y Piastri protagonizan una pelea intensa, con el australiano defendiendo cada punto clave para sostener su liderazgo en el campeonato.
Parada en boxes para Colapinto
El argentino ingresó en la vuelta 50 para cambiar neumáticos y salió nuevamente a pista con el compuesto blando. Alpine apuesta a cerrar el GP de México con un stint rápido que le permita acercarse al pelotón medio en las últimas vueltas.
Tensión en Mercedes
George Russell mostró su enojo por quedar detrás de su compañero Andrea Kimi Antonelli. Desde el equipo le ordenaron al joven italiano que lo deje pasar, mientras Piastri se acerca peligrosamente desde atrás.
LAP 41/71— Formula 1 (@F1) October 26, 2025
"I've got much more pace than Kimi here!"
Russell is really not happy with his position behind team mate Antonelli, who is told to let Russell through with Piastri closing in behind! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/WSwCrHq4wS
Colapinto, firme con el mismo juego de neumáticos
Tras 42 vueltas, el argentino sigue en pista con el compuesto duro inicial y se ubica 16°, justo por delante de su compañero Pierre Gasly, que ya pasó por boxes. Ambos ganaron lugares por los abandonos de Alonso, Hülkenberg y Lawson, en una estrategia de resistencia que busca estirar al máximo la parada.
Se conoció cómo fue la largada de Colapinto
La salida de Franco Colapinto en el GP de México. pic.twitter.com/Jc75srsTvJ— MDZ Online (@mdzol) October 26, 2025
Hamilton, sancionado y en caída libre
El piloto de Ferrari cumplió la penalización de 10 segundos por el toque con Verstappen y perdió más de diez lugares. Cayó del tercer puesto al 14°, complicando sus chances de sumar en México.
Así fue el caos en la primera curva
It's a CRAZY first corner on the first lap in Mexico!— Formula 1 (@F1) October 26, 2025
Here's how it unfolded... #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/QOJfaKmusg
Hamilton bajo investigación
Los comisarios analizan una posible sanción de 10 segundos para el piloto de Ferrari por el toque con Verstappen en la primera curva.
Piastri pierde terreno
El líder del campeonato no logró sostener su ritmo en las primeras vueltas y cayó al noveno puesto.
Maniobra impecable de Bearman
El británico de Haas superó a Verstappen con una gran maniobra y se quedó con el cuarto lugar. El neerlandés, sorprendido por el movimiento, cayó al quinto puesto en el inicio del GP de México.
Estrategias divididas
La mayoría de los pilotos salió con neumáticos blandos, mientras que seis eligieron el compuesto medio y solo dos se arriesgaron con el duro: Albon y Colapinto. Una apuesta poco habitual para el inicio del GP de México, que buscará darles ventaja en el tramo final.
Colapinto sigue en el fondo
El argentino no pudo ganar posiciones tras la largada y continúa 20° con el Alpine. En un circuito con pocas zonas de sobrepaso, su estrategia dependerá de posibles incidentes o del desgaste de neumáticos para intentar avanzar.
Largada caótica en México
Verstappen se pasó en la primera curva, rozó a Hamilton y deberá devolver posiciones. Norris logró defender la punta, mientras el resto intenta acomodarse en una salida llena de incidentes.