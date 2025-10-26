Secciones
Franco Colapinto finalizó 16° en el GP de México de Fórmula 1 con Alpine, en una carrera dominada por Lando Norris

EN ACCIÓN. El bonaerense concluyó 16° con Alpine en el GP de México, en una jornada que tuvo a Lando Norris como gran protagonista. EN ACCIÓN. El bonaerense concluyó 16° con Alpine en el GP de México, en una jornada que tuvo a Lando Norris como gran protagonista. AFP

El argentino completó una competencia exigente en el Autódromo Hermanos Rodríguez y cruzó la meta detrás de su compañero Pierre Gasly. Lando Norris se impuso con claridad y se convirtió en el nuevo líder del campeonato.

Hace 2 Hs
18:47 hs

Nuevo líder del campeonato: Lando Norris

Con su triunfo en México y el quinto puesto de Oscar Piastri, el británico de McLaren pasó al frente en la clasificación general. Ahora le saca un punto de ventaja a su compañero de equipo, en una pelea que promete definirse en las últimas fechas de la temporada.

18:45 hs

Colapinto cerró en el puesto 16

El argentino terminó muy cerca de su compañero Pierre Gasly, a quien estuvo a punto de superar en las últimas vueltas. Sin embargo, el Virtual Safety Car final le impidió concretar el sobrepaso. Colapinto culminó 16° gracias a los abandonos de Sainz, Hülkenberg, Alonso y Lawson, en una carrera exigente pero sin errores con el Alpine.

18:44 hs

Final en México: victoria para Norris

El británico de McLaren dominó de principio a fin y se llevó el triunfo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Charles Leclerc, con Ferrari, terminó segundo tras una sólida actuación, y Max Verstappen completó el podio.

18:23 hs

Batalla por el cuarto lugar

Mientras Norris lidera con amplia ventaja y Colapinto junto a Gasly cierran el pelotón muy lejos del resto, la acción se concentra en la lucha por el cuarto puesto. Bearman, Russell y Piastri protagonizan una pelea intensa, con el australiano defendiendo cada punto clave para sostener su liderazgo en el campeonato.

18:12 hs

Parada en boxes para Colapinto

El argentino ingresó en la vuelta 50 para cambiar neumáticos y salió nuevamente a pista con el compuesto blando. Alpine apuesta a cerrar el GP de México con un stint rápido que le permita acercarse al pelotón medio en las últimas vueltas.

18:04 hs

Tensión en Mercedes

George Russell mostró su enojo por quedar detrás de su compañero Andrea Kimi Antonelli. Desde el equipo le ordenaron al joven italiano que lo deje pasar, mientras Piastri se acerca peligrosamente desde atrás.

18:01 hs

Colapinto, firme con el mismo juego de neumáticos

Tras 42 vueltas, el argentino sigue en pista con el compuesto duro inicial y se ubica 16°, justo por delante de su compañero Pierre Gasly, que ya pasó por boxes. Ambos ganaron lugares por los abandonos de Alonso, Hülkenberg y Lawson, en una estrategia de resistencia que busca estirar al máximo la parada.

17:49 hs

Se conoció cómo fue la largada de Colapinto

17:37 hs

Hamilton, sancionado y en caída libre

El piloto de Ferrari cumplió la penalización de 10 segundos por el toque con Verstappen y perdió más de diez lugares. Cayó del tercer puesto al 14°, complicando sus chances de sumar en México.

17:35 hs

Así fue el caos en la primera curva

17:34 hs

Hamilton bajo investigación

Los comisarios analizan una posible sanción de 10 segundos para el piloto de Ferrari por el toque con Verstappen en la primera curva.

17:13 hs

Piastri pierde terreno

El líder del campeonato no logró sostener su ritmo en las primeras vueltas y cayó al noveno puesto.

17:12 hs

Maniobra impecable de Bearman

El británico de Haas superó a Verstappen con una gran maniobra y se quedó con el cuarto lugar. El neerlandés, sorprendido por el movimiento, cayó al quinto puesto en el inicio del GP de México.

17:08 hs

Estrategias divididas

La mayoría de los pilotos salió con neumáticos blandos, mientras que seis eligieron el compuesto medio y solo dos se arriesgaron con el duro: Albon y Colapinto. Una apuesta poco habitual para el inicio del GP de México, que buscará darles ventaja en el tramo final.

17:07 hs

Colapinto sigue en el fondo

El argentino no pudo ganar posiciones tras la largada y continúa 20° con el Alpine. En un circuito con pocas zonas de sobrepaso, su estrategia dependerá de posibles incidentes o del desgaste de neumáticos para intentar avanzar.

17:05 hs

Largada caótica en México

Verstappen se pasó en la primera curva, rozó a Hamilton y deberá devolver posiciones. Norris logró defender la punta, mientras el resto intenta acomodarse en una salida llena de incidentes.

17:04 hs

¡Luz verde!

17:03 hs

¡Formation lap!

¡Formation lap!

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto partirá desde el último lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tras una clasificación difícil en la que el Alpine volvió a mostrar sus limitaciones. El auto, con una puesta a punto muy dura y poca tracción, le impidió al argentino encontrar ritmo y estabilidad. “Se levanta con los baches y se pierde grip”, explicó luego.

Lando Norris, con McLaren, se quedó con la pole position, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos con Ferrari, en una jornada marcada por la paridad entre las principales escuderías. Más atrás largarán Oscar Piastri (8°), que no pudo acompañar el rendimiento de su compañero, y Max Verstappen (5°), que tampoco encontró el equilibrio ideal en su Red Bull. 

Sin pronóstico de lluvia y con pocas zonas de sobrepaso, el GP de México promete una carrera estratégica, en la que Colapinto buscará aprovechar errores ajenos y el desgaste de neumáticos para intentar avanzar posiciones.

