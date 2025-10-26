Elecciones 2025: solo votó el 66% del padrón, el nivel más bajo desde 1983

La tendencia a la baja en la participación

Según un estudio del Observatorio de Calidad Institucional (OCI) de la Universidad Austral, elaborado por el especialista Marcelo Bermolén, la caída en la participación “ya se perfilaba como un fenómeno generalizado”. El informe —titulado “Proyección de participación y análisis del comportamiento de los oficialismos en elecciones de medio término”— analizó diez elecciones provinciales desdobladas de 2025 y detectó un promedio de asistencia del 59,37%.