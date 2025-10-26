Secciones
Sin Edinson Cavani ni Rodrigo Battaglia, Boca apuesta al método Úbeda y al regreso de Milton Delgado

El DT definió una convocatoria con bajas sensibles y una sorpresa desde el Sub 20. En la previa del duelo con Barracas, implementó cambios en la rutina y en la preparación para reencauzar el rumbo del equipo.

Hace 1 Hs

El regreso de Boca a la competencia oficial llegará con un desafío importante. Este lunes, desde las 16, el equipo de Claudio Úbeda visitará a Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en el partido pendiente por la fecha suspendida tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Más allá del contexto emotivo, el encuentro será decisivo en las aspiraciones del “Xeneize”, que pelea por clasificarse tanto a la próxima Copa Libertadores como a los playoffs del Torneo Clausura.

El entrenador dio a conocer la lista de convocados con algunas novedades. No estarán Edinson Cavani ni Rodrigo Battaglia, ambos lesionados, pero sí aparece el regreso de Milton Delgado, de gran actuación en el Mundial Sub 20 de Chile con la Selección Argentina, donde fue elegido Balón de Bronce. El mediocampista, que volvió al país esta semana, será titular junto a Leandro Paredes en reemplazo de Battaglia, que sufrió un desgarro y tendrá al menos dos partidos de recuperación.

En el caso del uruguayo, continúa con la rehabilitación por la molestia en el psoas derecho que lo marginó desde mediados de septiembre, tras el encuentro con Rosario Central. Por su parte, entre los ausentes también figuran Frank Fabra, que quedará libre en diciembre, Lucas Blondel e Ignacio Miramón, quien no será comprado cuando finalice su préstamo.

Durante la semana, Úbeda también ensayó un cambio en el sector derecho del mediocampo: el chileno Williams Alarcón podría ocupar el lugar de Brian Aguirre, que no se entrenó miércoles ni jueves por un cuadro febril. 

Así, el probable once sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Brian Aguirre, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

El método Úbeda

Consciente de que Boca se juega buena parte de su futuro inmediato, el técnico implementó algunas modificaciones en la rutina habitual del plantel. “Sifón” decidió realizar una concentración de dos días en el predio de Ezeiza, que comenzó el sábado por la tarde. Luego del entrenamiento del domingo, los futbolistas se hospedaron en un hotel céntrico para minimizar traslados de cara al encuentro.

También se cambió la locación de la última práctica: el plantel se entrenó en Casa Amarilla, una decisión poco frecuente pero práctica por la cercanía con el hotel Intercontinental, donde el equipo pasó la noche previa al viaje al estadio de Barracas.

El panorama es claro porque si Boca gana, alcanzará el segundo puesto en la tabla anual con 53 puntos y se meterá de lleno en la pelea por la clasificación a la Libertadores. Además, quedaría a un paso de los puestos de playoffs, ya que hoy se ubica décimo, a una unidad del octavo lugar que ocupa Tigre.

Con bajas importantes pero también con el regreso de una de sus joyas juveniles, el “Xeneize” buscará reafirmar el método Úbeda y dar un paso más hacia los objetivos que todavía están al alcance.

