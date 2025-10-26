Sin Edinson Cavani ni Rodrigo Battaglia, Boca apuesta al método Úbeda y al regreso de Milton Delgado

El entrenador dio a conocer la lista de convocados con algunas novedades. No estarán Edinson Cavani ni Rodrigo Battaglia, ambos lesionados, pero sí aparece el regreso de Milton Delgado, de gran actuación en el Mundial Sub 20 de Chile con la Selección Argentina, donde fue elegido Balón de Bronce. El mediocampista, que volvió al país esta semana, será titular junto a Leandro Paredes en reemplazo de Battaglia, que sufrió un desgarro y tendrá al menos dos partidos de recuperación.