Ya están confirmados los horarios de la fecha 14 del Clausura 2025: River, Boca y Atlético se preparan para una jornada clave

Atlético Tucumán abrirá el sábado 1° de noviembre una semana clave. El equipo de Lucas Pusineri visitará a Independiente en Avellaneda, desde las 20, con la necesidad de cortar la mala racha y empezar a escalar posiciones en el Grupo B para afianzarse en la zona de playoffs. La continuidad del DT trajo algo de calma, pero el “Decano” sigue obligado a sumar para no quedar en riesgo.