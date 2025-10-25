Ya están confirmados los horarios de la fecha 14 del Clausura 2025: River, Boca y Atlético se preparan para una jornada clave

Aunque este fin de semana no hay fútbol, la próxima fecha del Torneo Clausura 2025 ya tiene días y horarios confirmados. Será una jornada cargada de duelos decisivos, especialmente para los equipos que atraviesan momentos de tensión o buscan afirmarse en la pelea por los cupos internacionales, de cara al final del año.
Atlético Tucumán abrirá el sábado 1° de noviembre una semana clave. El equipo de Lucas Pusineri visitará a Independiente en Avellaneda, desde las 20, con la necesidad de cortar la mala racha y empezar a escalar posiciones en el Grupo B para afianzarse en la zona de playoffs. La continuidad del DT trajo algo de calma, pero el “Decano” sigue obligado a sumar para no quedar en riesgo.
River, otro que atraviesa un presente irregular, recibirá el domingo a las 20.30 a Gimnasia en el Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo no logra encontrar regularidad y necesita reencontrarse con la victoria para no complicar su clasificación a la fase final.
En la Zona A, Boca visitará a Estudiantes el domingo a las 16, en un duelo con mucho en juego porque el “Xeneize” busca asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores, mientras que el conjunto platense pretende afirmarse en los puestos de vanguardia.
Por su parte, Aldosivi abrirá la jornada del sábado ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en Mar del Plata, con una misión distinta pero igual de urgente, la de sumar para no caer en la zona del descenso directo.
La fecha 14 del Clausura se disputará entre viernes y lunes, con varios partidos que pueden marcar el cierre de la fase regular y definir objetivos muy distintos en ambos grupos.
Fecha 14 del Torneo Clausura 2025
Viernes 31 de octubre
19.00 - San Lorenzo vs. Deportivo Riestra (Zona B)
21.15 - Newell’s vs. Unión (Zona A)
21.15 - Instituto vs. Rosario Central (Zona B)
Sábado 1° de noviembre
14.45 - Aldosivi vs. Independiente Rivadavia (Zona A)
16.00 - Barracas Central vs. Argentinos (Zona A)
17.00 - Vélez vs. Talleres (Zona B)
20.00 - Independiente vs. Atlético Tucumán (Zona B)
Domingo 2 de noviembre
16.00 - Estudiantes vs. Boca (Zona A)
18.30 - Godoy Cruz vs. San Martín (SJ) (Zona B)
20.30 - River vs. Gimnasia (Zona B)
Lunes 3 de noviembre
16.45 - Platense vs. Sarmiento (Zona B)
16.45 - Defensa y Justicia vs. Huracán (Zona A)
19.00 - Central Córdoba vs. Racing (Zona A)
21.15 - Belgrano vs. Tigre (Zona B)
21.15 - Banfield vs. Lanús (Interzonal)