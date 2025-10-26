Las Cejas: acusan a un hombre de intentar entregarle dinero a una fiscal de mesa

Un hombre fue aprehendido en la tarde de este domingo en Las Cejas, en el departamento Cruz Alta, tras ser acusado de haber intentando entregarle dinero a una fiscal de mesa de las elecciones legislativas.
Sucedió en la Escuela N° 87 Provincia de Córdoba, alrededor de las 16. Según informaron fuentes policiales, el incidente se inició cuando el gendarme a cargo de la seguridad interna del establecimiento solicitó colaboración al personal policial para aprehender a un individuo que salía corriendo del lugar.
Al hombre, que tiene domicilio en El Timbó, se le secuestró la suma de $30.000 y una nota con la leyenda "Unidos por Tucumán". Las fuentes dijeron que intentaba entregarle esa suma a una fiscal de la mesa N° 3122.
El gendarme observó el primer intento y le llamó la atención. Sin embargo -agregaron las fuentes- este volvió a ingresar al establecimiento e intentó entregar nuevamente el dinero y la nota. La presidenta de mesa alertó al gendarme, y el sujeto salió corriendo, siendo finalmente aprehendido por el personal policial.