Rossana Chahla: “La participación ciudadana es el corazón de la democracia”

La aceptación general de los tucumanos al uso de la BUP fue resultado de una campaña masiva de capacitación desplegada en la provincia y en la ciudad, consideró la jefa municipal. “Hablé con varias personas y me dijeron que les pareció bastante cómodo. Es un sistema rápido y la provincia se ha tomado un muy buen tiempo para capacitar, eso ha sido fundamental. Hemos hecho una gran campaña de capacitación ciudadana, que valió la pena porque la gente entiende y no pregunta, viene y directamente lo hace”, explicó.