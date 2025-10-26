"No hay mejor publicidad política que lo que ves en la calle y el hambre"

ELECCIONES 2025. En Alderetes, la jornada electoral transcurrió con normalidad en las escuelas N°110, Media de Los Gutiérrez y Mercedes Sosa. / LA GACETA, MARIA JOSE MONTEROS
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Elecciones 2025 TucumánRicardo BussiOsvaldo JaldoRoberto SánchezSilvio BellomíoAlejandra ArreguezRaquel GrassinoPaula Omodeo
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular