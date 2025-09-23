Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

La fotografía que confirma su glamour juvenil

La foto pertenece a una Ficha Consular de Calificación emitida por la República de los Estados Unidos del Brasil, un documento que registraba a ciudadanos extranjeros que ingresaban temporalmente al país. En él aparece Rosa María Juana Martínez de Tinayre, el nombre real de Mirtha, con una expresión serena y un porte impecable que anticipaba su carrera estelar.