Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Una imagen inédita de Mirtha Legrand tomada en 1951 sorprendió a fans y seguidores: incluso con apenas 24 años, la diva argentina ya mostraba el estilo y la elegancia que la convertirían en un ícono de la televisión y el cine.
La fotografía que confirma su glamour juvenil
La foto pertenece a una Ficha Consular de Calificación emitida por la República de los Estados Unidos del Brasil, un documento que registraba a ciudadanos extranjeros que ingresaban temporalmente al país. En él aparece Rosa María Juana Martínez de Tinayre, el nombre real de Mirtha, con una expresión serena y un porte impecable que anticipaba su carrera estelar.
Datos inéditos de su vida privada en 1951
El documento no solo muestra su belleza, sino que también revela detalles de su vida en aquel momento:
Fecha de nacimiento: 23 de febrero de 1927, Santa Fe.
Estado civil: casada con el director y guionista Daniel Tinayre, con quien llevaba cinco años de matrimonio.
Residencia: Buenos Aires, calle Juez Tedín.
La ficha consular fue emitida el 13 de abril de 1951, sellada y firmada por el vicecónsul Victor José Silveira, lo que le otorga un valor histórico incuestionable.
Un puente entre la joven actriz y la leyenda viva
Para los seguidores de Mirtha Legrand, esta fotografía no es solo una curiosidad, sino un testimonio de que su estilo y cuidado de la imagen siempre fueron parte de su esencia. Incluso en un trámite burocrático, la joven actriz reflejaba la elegancia que marcaría cada etapa de su trayectoria.
Hoy, a sus 98 años, la “Chiqui” sigue siendo un ícono de la cultura argentina, y esta imagen funciona como un puente entre la joven santafesina que soñaba con triunfar y la leyenda viva que todos conocemos.