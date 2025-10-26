No hay alerta meteorológica pero un inusual aire polar llegará al país: ¿cuándo y dónde bajan las temperaturas?

En medio de una jornada electoral, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que este domingo 26 las condiciones mejorarán tras el fuerte temporal en Buenos Aires y no emitió alertas por fenómenos meteorológicos en ningún sector del país. Sin embargo, una masa de aire frío polar muy llamativa para esta época del año llegará a algunas zonas del país en las próximas horas.
Las intensas lluvias y tormentas del viernes y sábado dejaron su huella en distintos puntos del centro y norte de Argentina. Muchas las ciudades o localidades alcanzaron marcas de 100 a 150 mm en menos de 48 horas, especialmente en la provincia de Buenos Aires y toda la región noreste del país.
La situación derivó en inundaciones urbanas graves en algunos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde se reportaron cifras extraordinarias de 100 mm en solo dos horas en la madrugada del sábado.
Este domingo electoral transcurre con un bajón importante de temperatura en el centro de la Argentina. En el extremo norte argentino se mantendrá este domingo con lluvias aisladas y algunas tormentas puntuales en Misiones.
Las lluvias, por su parte, afectarán a zonas de la Patagonia: en Chubut, Río Negro y Río Gallegos se prevén precipitaciones intensas y nevadas durante la mañana y tarde, que cesarán a partir de la noche pero dejarán alta presencia de nubes.
Un inusual aire polar llegará al país: ¿cuándo bajan las temperaturas y dónde?
Un intenso pulso de aire polar está ingresando al país. Este domingo 26 se esperan chaparrones y un marcado enfriamiento nocturno en el sur y la costa de la provincia de Buenos Aires. El lunes 27, el frío se propaga hacia el nortey cubrirá la franja central y buena parte del norte argentino, acompañado de un significativo giro del viento al sur o sudeste con ráfagas, según el sitio Meteored.
La nubosidad aumentará notoriamente en la región central, Cuyo y el NOA, con lluvias, lloviznas y chaparrones que se extenderán desde el sur bonaerense hacia La Pampa, Córdoba, Cuyo y parte del Noroeste.
El descenso térmico será drástico: el lunes por la mañana se prevén mínimas de hasta 3° en el sudoeste de Buenos Aires, y las tardes de octubre se sentirán frescas en el centro del país, con máximas de 11° a 18°. Sin embargo, el pico de frío se dará entre el martes 28 y el miércoles 29. Las temperaturas mínimas caerán por debajo de 3° en vastos sectores de Buenos Aires y La Pampa, propiciando heladas.