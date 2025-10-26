No hay alerta meteorológica pero un inusual aire polar llegará al país: ¿cuándo y dónde bajan las temperaturas?

El descenso térmico será drástico: el lunes por la mañana se prevén mínimas de hasta 3° en el sudoeste de Buenos Aires, y las tardes de octubre se sentirán frescas en el centro del país, con máximas de 11° a 18°. Sin embargo, el pico de frío se dará entre el martes 28 y el miércoles 29. Las temperaturas mínimas caerán por debajo de 3° en vastos sectores de Buenos Aires y La Pampa, propiciando heladas.