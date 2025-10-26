El tiempo en Tucumán: anuncian mucha nubosidad y el aumento de la temperatura

Después de dos jornadas de lluvias persistentes, el fin de semana cerrará en Tucumán con un clima variable y con un marcado aumento de la temperatura, de acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este domingo, se espera una jornada con cielo parcialmente cubierto, condiciones de humedad elevadas y una temperatura máxima que podría alcanzar los 25 °C.
La mañana comenzó con el cielo mayormente nublado, una humedad cercana al 73% y una temperatura mínima de 17 °C. Según el reporte oficial, la nubosidad fue del 70% y los vientos se mantuvieron moderados del sector este, con una visibilidad de casi 10 kilómetros.
Durante las primeras horas del día, las condiciones de nubosidad alta continuarán, aunque se prevé un leve aumento de la temperatura que podría llegar a los 21 °C al mediodía. La humedad será del 65%, mientras que los vientos serán moderados del sector sudoeste.
En horas de la tarde, el cielo podría despejarse parcialmente, permitiendo un incremento térmico que llevaría la máxima a los 25 °C, mientras que la humedad se mantendrá por encima del 40%. Los vientos, en tanto, soplarán suaves desde el sector este.
Para la noche, el descenso térmico será moderado y se espera una mínima de 17 °C, con cielos mayormente despejados y vientos leves del norte. Las condiciones se mantendrán estables hasta el final del día, aunque con niveles de humedad superiores al 70%.
¿Cómo estará el tiempo en el inicio de la semana en Tucumán?
Respecto al inicio de la próxima semana, el SMN anticipa un cambio en las condiciones. El lunes el cielo estará mayormente despejado por la mañana y cubierto por la tarde. La mínima sería de 14 °C y la máxima de 25 °C. Por la noche podría ingresar un frente que provocaría lluvias durante la noche.
El martes se presentará con lluvias matinales y un marcado descenso térmico, con una mínima de 11 °C y una máxima que no superaría los 14 °C. Para el miércoles, la nubosidad seguirá siendo alta, con registros de entre 11 °C y 18 °C.
A partir del jueves, el pronóstico del tiempo anuncia una recuperación gradual de la temperatura, aunque el cielo continuaría mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 12 °C de mínima y los 24 °C de máxima, configurando un escenario de transición hacia jornadas más templadas en la provincia.