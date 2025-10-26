El tiempo en Tucumán: anuncian mucha nubosidad y el aumento de la temperatura

Después de dos jornadas de lluvias persistentes, el fin de semana cerrará en Tucumán con un clima variable y con un marcado aumento de la temperatura, de acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este domingo, se espera una jornada con cielo parcialmente cubierto, condiciones de humedad elevadas y una temperatura máxima que podría alcanzar los 25 °C.