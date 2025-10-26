Secciones
EconomíaNoticias económicas

¿Cómo llega la economía a las elecciones?

La economía que más impacta al votante llega bien en materia inflacionaria y social, considerando la herencia recibida y destacándose el “pass-through” más bajo de los últimos episodios de tensión cambiaria. Sin embargo, la economía real llega buscando el aire que pueda ofrecer una recalibración del esquema cambiario luego de las elecciones y las reformas estructurales que se deberán encarar en la segunda parte del mandato.

¿Cómo llega la economía a las elecciones?
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Elecciones 2025 Instituto Nacional de Estadísticas y CensosBanco Central de la República ArgentinaInflaciónCrisis económicaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cybermonday 2025: tres días de descuentos para reactivar el consumo y potenciar las ventas online

Cybermonday 2025: tres días de descuentos para reactivar el consumo y potenciar las ventas online

Cuántos sueldos se necesitan hoy para comprar un auto 0 km en Argentina

Cuántos sueldos se necesitan hoy para comprar un auto 0 km en Argentina

Uno de cada cinco trabajadores es pobre en la Argentina, según un informe privado

Uno de cada cinco trabajadores es pobre en la Argentina, según un informe privado

Las cinco ruedas clave: la economía de Milei se juega el todo por el todo antes del 26 de octubre

Las cinco ruedas clave: la economía de Milei se juega el todo por el todo antes del 26 de octubre

¿Cuál es la franja etaria que más compra autos 0 KM en la Argentina?

¿Cuál es la franja etaria que más compra autos 0 KM en la Argentina?

Lo más popular
Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales
1

Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales

Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba
2

Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba

Siete postales de Los Cabos, un rincón del Pacífico más cerca que nunca
3

Siete postales de Los Cabos, un rincón del Pacífico más cerca que nunca

Ni cuadros ni espejos: la nueva tendencia deco que conquista los hogares argentinos
4

Ni cuadros ni espejos: la nueva tendencia deco que conquista los hogares argentinos

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima
5

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima

Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol
6

Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol

Más Noticias
Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba

Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba

Diez consejos para mantener la columna sana y prevenir el dolor de espalda a cualquier edad

Diez consejos para mantener la columna sana y prevenir el dolor de espalda a cualquier edad

El truco infalible para recuperar los jeans que te aprietan y devolverles su talle original

El truco infalible para recuperar los jeans que te aprietan y devolverles su talle original

Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol

Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol

Ante el engrosamiento de los senos en un varón, primero hay que descartar una enfermedad

Ante el engrosamiento de los senos en un varón, primero hay que descartar una enfermedad

Los jeans que no reconocen género, edad, ni talle serán la tendencia durante el verano

Los jeans que no reconocen género, edad, ni talle serán la tendencia durante el verano

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima

Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales

Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales

Comentarios