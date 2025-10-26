¿Cómo llega la economía a las elecciones?
La economía que más impacta al votante llega bien en materia inflacionaria y social, considerando la herencia recibida y destacándose el “pass-through” más bajo de los últimos episodios de tensión cambiaria. Sin embargo, la economía real llega buscando el aire que pueda ofrecer una recalibración del esquema cambiario luego de las elecciones y las reformas estructurales que se deberán encarar en la segunda parte del mandato.
Temas Elecciones 2025 Instituto Nacional de Estadísticas y CensosBanco Central de la República ArgentinaInflaciónCrisis económicaJavier Milei
