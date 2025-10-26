Una toma de Analía Jaramillo, que se publicó en la tapa del viernes 24 bajo el título “La calistenia les proporciona a los chicos fuerza, equilibrio y diversión”, fue elegida por la redacción de LA GACETA como “La foto de la semana”. En el desarrollo de la nota, que se pudo leer en el suplemento Tucumanos, se hizo referencia a que esta práctica, mitad deporte mitad arte, “utiliza el peso corporal para desarrollar fuerza, coordinación y agilidad. Con métodos lúdicos y progresivos, los niños (como Francesco, en el centro de la foto) aprenden técnica, confianza y disciplina, mientras mejoran su salud física y emocional”.