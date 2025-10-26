Después de las elecciones, el agro toma la palabra en Encuentros LA GACETA

El próximo 10 de noviembre desde las 14, Encuentros LA GACETA: Campo y Agroindustria volverá a reunir a los protagonistas del sector en un momento decisivo. A pocas semanas de las elecciones de medio término, cuando el nuevo mapa político y económico del país comienza a definirse, productores, empresarios e instituciones se darán cita en los estudios de LA GACETA para debatir sobre los desafíos actuales y las proyecciones del agro tucumano, motor clave de la economía regional.