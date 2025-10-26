Después de las elecciones, el agro toma la palabra en Encuentros LA GACETA

El próximo 10 de noviembre desde las 14, Encuentros LA GACETA: Campo y Agroindustria volverá a reunir a los protagonistas del sector en un momento decisivo. A pocas semanas de las elecciones de medio término, cuando el nuevo mapa político y económico del país comienza a definirse, productores, empresarios e instituciones se darán cita en los estudios de LA GACETA para debatir sobre los desafíos actuales y las proyecciones del agro tucumano, motor clave de la economía regional.
Durante la jornada, referentes del ámbito público y privado abordarán temas centrales como la reconfiguración de las reglas de juego macroeconómicas, las políticas públicas específicas para el NOA, la competitividad de los granos y los mercados emergentes.
Los paneles temáticos recorrerán además desde la identidad global del limón tucumano y el futuro de la actividad azucarera, hasta el crecimiento de cultivos alternativos como el arándano, la palta, la frutilla y el café. A su vez, se presentarán experiencias de sostenibilidad, innovación tecnológica y cooperación empresarial que marcan el camino hacia el campo del futuro.
Encuentros LA GACETA se consolida como un espacio de reflexión y articulación entre el sector productivo, la academia y el Estado. Este capítulo integrará entrevistas exclusivas, paneles de especialistas, exposiciones en vivo y un espacio de preguntas guiadas por periodistas de nuestra casa, todo transmitido por los canales habituales como YouTube, Flow, CCC y lagaceta.com.ar. Además contará con una cobertura multiplataforma en papel, redes y mailing multiplicando el alcance de los contenidos.
Las voces
El ciclo “Campo y AgroIndustria” contará con la participación de destacados referentes del sector agroindustrial, económico y productivo del NOA. Entre ellos, sobresale la figura del economista Roberto Bisang, una de las voces más autorizadas del país en materia de desarrollo agroindustrial.
Bisang fue coordinador del Censo Nacional Agropecuario 2018 y se desempeñó como director nacional de Estadísticas del Sector Primario en el Indec. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, su análisis combinará una mirada técnica y estratégica sobre los desafíos de la producción en el nuevo escenario junto a su extenso conocimiento sobre bioeconomía como estrategia clave para aprovechar recursos naturales renovables y maximizar la producción.
A su exposición se sumarán referentes locales que lideran instituciones centrales en la toma de decisiones del sector. El presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, José Frías Silva, aportará la visión institucional de los productores de la provincia. Participará también Gonzalo Blasco, titular de Apronor (Asociación de Productores del Norte), quien representa la voz de una porción central de la actividad productiva del NOA. El abogado y productor Diego Falivene, vocal regional CREA, también formará parte de los paneles.
Por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), estarán presentes dos de sus principales referentes: Hernán Salas, director técnico de la institución, ingeniero agrónomo e investigador principal, con trayectoria en el Programa Citrus y en el desarrollo de tecnología agropecuaria y Santiago Ostengo, director asistente en Tecnología Agropecuaria, docente de la UNT y coordinador del Programa de Mejoramiento Genético de la Caña de Azúcar.
Completan el panel voces que impulsan la sostenibilidad y la innovación en el agro. Mayra Varela, coordinadora del Proyecto de Biodiversidad InBio Agro, trabaja en la conservación y gestión de la biodiversidad en agroecosistemas, promoviendo prácticas que articulan la ciencia con la producción. También participará Laura Carabaca, quien suma su experiencia en gestión de proyectos vinculados al desarrollo rural y la sustentabilidad, como asesora CREA.