El teléfono suena insistentemente. El celular avisa que es del exterior. La cantidad de números sin identificación que aparecen en la pantalla lo confirma. Intuyo que será el de siempre. Apurado y curioso. Dos adjetivos que podrían sintetizarse en molesto. Al ser un número desconocido alcanza como justificativo para no atender. La seguridad de que se trata de un periodista obliga, por lo menos, a responder.
-Hola.
-Hola, ¿cómo está? ¡Tanto tiempo!
-Sí, debe hacer como una elección que no conversamos.
-Sabe qué, ya no necesito andar preguntando mucho. Ahora con la inteligencia artificial todo se simplifica.
-¡Ah, qué bueno! Lo dejo, le mando un abrazo y nos llamamos en dos años. Ha sido un gusto.
-No, espere, espere.
-Es que no puedo, tengo que escribir una columna y ya me están reclamando que entregue el texto.
-Le explico. Antes que nada le quería decir que no haga lo mismo de siempre.
-Ah, bueno. De acuerdo. Nos hablamos.
-Le digo en serio. Si usted no fuera tan orgulloso le pediría que me muestre los apuntes para su columna. Le aseguro que ya puso: “la taba está en el aire”.
-Pero por qué no se va …
-No se enoje. Sólo trato de ayudarlo. Siempre pone lo mismo. Hay que renovarse.
-Gracias. Es una metáfora que siempre se usó.
-Pero no tiene nada que ver con una elección.
-Claro que sí. Se tira el hueso al aire y según como caiga se define quién gana. Muy parecido a los comicios y especialmente el domingo, día en el que hay que esperar lo que diga la sociedad.
-Le recomiendo que no insista. Ahí vi que uno de los candidatos tucumanos va a tener que hacer terapia después de la campaña.
-No sabía.
-Si, pobre, debe andar con trastornos de identidad.
-Usted sabe más estando del otro lado del charco. Aquí no se supo nada.
-Es que no debe ser fácil inscribirse con un nombre para ser candidato, luego hacer campaña diciendo que es el Presidente de la Nación y después se ve en las calles que es el candidato que se bajó por recibir favores de los narcos.
-Pero usted no entiende.
-Cómo no voy a entender. Usted cree que yo no sé nada.
-Mmmm, bueno. Mire…
-¿Sabe qué? Los seguí toda la campaña. También vi ese otro postulante que ni siquiera sabe el nombre del Presidente y puso su nombre en los carteles con Y.
-Noooo. Usted no entendió nada. Lo que pasa es que…
-No me explique. Usted siempre quiere defender a los tucumanos. Pero, mire, son indefendibles.
-¿Pero, qué sabe usted? Por qué no viene y se queda aquí y estudia lo que pasa. Es fácil hablar a 15.000 kilómetros de distancia y cuando no entiende algo, agarra el celular y marca.
-Es que me sorprendió que hayan vuelto a principios de siglo.
-¿Qué dice? Usted no tiene idea. En aquella época estábamos en crisis. La economía no tenía ningún rumbo. Y, además, había mucho enojo con los políticos. A tal punto que algunos sugerían votar y meter el voto de Clemente, aquel personaje que inmortalizó el humorista y dibujante Caloi.
-Y, bueno. Están como en aquella época al punto que…
-No hable tonteras.
-...que ahora votan por el pato.
-De qué pato me habla.
-De Donald.
-Pero no es ningún pato, en todo caso se trata de Donald Trump.
-Ah. Lo agarré. ¿Entonces es cierto que es candidato?
-No, no, no. Usted no entiende nada.
-Pero hizo campaña… Lo mismo que BUP.
-¿BUP?
-Si, no recuerdo su nombre, pero es el que más campaña publicitaria hizo. Va a ser el ganador se lo aseguro.
-Psé. Claro. Puede ser.
-Y, para usted, ¿quién será el ganador?
-Todos. Bueno, casi todos.
-Me está cargando. No bromee. Una elección es cosa seria.
-Casi todos se van a declarar ganadores y van a salir a sonreír para la foto. Unos porque consiguen más bancas que otros; algunos porque siguen siendo caciques en sus provincias; también estarán los que sacaron más votos en general y seguramente no faltará alguno que aún no compitiendo dirá que le fue bien.
-Qué fácil que la hace usted. Así cualquiera escribe. Juéguese con algo. Tengo que escribir unas líneas aquí en nuestro medio y seguro me pedirán que adelante el resultado.
-Dígale que usted es periodista, no gurú.
-Yo sé lo que tengo que decirle. Cuénteme rápido cómo va a salir.
-Todo va a seguir muy parecido. Los próximos años tendrán que negociar el Poder Ejecutivo con el Congreso. Por lo tanto, quienes más controlen las bancas, mayor será el poder en el próximo bienio.
-Usted dice, entonces…
-No le dije nada. Mañana a la noche si quiere llámeme y le explico. Estamos en veda electoral.
-Pero aquí en Europa, no.
-Escúcheme, por qué no pone de título “La taba está en el aire” y así no le va a errar.
-Pero nunca le entendí. ¿Qué tiene que ver eso con las elecciones?
-Todo. Se tira el hueso al aire y, según cómo caiga, se define quién gana. Si cae del lado cóncavo del astrágalo será Suerte y si cae del lado liso… Bueno, perderá. Lo mismo que ocurrirá hoy. Hasta que la sociedad tome la decisión final a las 18, la taba estará en el aire.
–¿Y si cae de canto?
-¡Pinino!
-¿Ese es candidato en la ciudad donde se vota como decían que no se iba a votar pero lo mismo se vota porque no se hizo la reforma que se dijo que se iba a hacer pero de todos modos se está pensando en …?
-No, no es candidato. Estoy muy apurado, me está llamando el editor que hace dos horas debía entregar una nota y aún no hice nada. Hasta luego.
-No, espere. Explíqueme cómo se juega a la taba por ahí aquí hacemos unos partidos, mientras está en el aire y nos ganamos unos euros.
-Le apuesto el resultado de mañana.
-Ah lo agarré de nuevo, bueno, dígame quién gana.
-Los verdes.
-¿Hay un partido ecologista? No lo tengo anotado.
-No, le digo que aquí las apuestas son en dólares y por el valor del dólar.
-Ah, no lo había entendido y entonces el lunes cómo sale el dólar.
-¡Pinino!