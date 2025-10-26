La taba está en el aire

El teléfono suena insistentemente. El celular avisa que es del exterior. La cantidad de números sin identificación que aparecen en la pantalla lo confirma. Intuyo que será el de siempre. Apurado y curioso. Dos adjetivos que podrían sintetizarse en molesto. Al ser un número desconocido alcanza como justificativo para no atender. La seguridad de que se trata de un periodista obliga, por lo menos, a responder.