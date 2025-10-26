Secciones
SociedadEstilo de vida

La misa de hoy: Humildad en la verdad

Pbro. Marcelo Barrionuevo.

Hace 2 Hs

Yo soy una persona honrada. No miento. No critico (salvo al árbitro y a los políticos). No extorsiono a nadie ni me quedo con lo que no es mío. Tengo una familia y trato de educar a mis hijos y prepararles un futuro digno... Lo cual en el mundo en que vivimos ya es algo. No soy como los demás... ni como ese publicano. Tal vez no se hace nada malo deliberadamente, y si se hizo se pide perdón y se rectifica. Pero, ¿podemos garantizar que hay un empeño sostenido por agradar a Dios y por el bien de los demás?

Con una cierta complacencia van enumerando algunos lo que de bueno realizan -cuando la mano derecha no debería enterarse de lo que hace la izquierda- y olvidando que delante de Dios siempre seremos deudores y, por mucho que hagamos, nunca será bastante, tan sólo hemos hecho lo que teníamos obligación de hacer (Cf Lc 17,10).

¡Qué pagados de sí mismos viven algunos! Tengo mi moral. La conciencia no me acusa de nada. Soy fiel a mí mismo. ¡Cuántos que por un progresivo encariñamiento con la vida cómoda y un código moral a la carta, como suele decirse, han ido anestesiando su conciencia y viven orgullosos de su propia rectitud! ¡Nadie es buen juez en causa propia, como afirma el sentir popular! “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros”, asegura con rotundidad S. Juan (1 Jn 1,8).

Acudir al templo y ponerse en la presencia de Dios con la conciencia dolorida por nuestras ofensas y olvidos, es lo que nos justifica ante Dios, “porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido”, como nos dice Jesús en esta soberbia parábola. Un poco de meditación con el Santo Evangelio y un examen más detenido de nuestro modo de obrar nos ayudaría a despabilar la conciencia despertándola de ese sueño complaciente.

Un vistazo más detenido a las distintas habitaciones y enseres de esa casa nuestra que es el alma, tal vez descubriría que el polvo se ha amontonado en algunos rincones, que hay desperfectos y cosas que no funcionan. ¿Quién es lo bastante bueno como para asegurar que ordinariamente se extralimita en sus deberes con Dios, con los demás y consigo mismo? ¿Quién puede asegurar honestamente que ha mantenido cerradas las puertas y ventanas de su corazón a la suciedad exterior o que alguna rata incluso no se ha introducido en la bodega donde guardamos las provisiones?

Examinarse para ver como vamos es tan necesario como llevar el coche al taller, el traje a la tintorería o ir al médico. Nos conoceríamos mejor y abandonaríamos ese aire satisfecho que en el plano moral es inapropiado (P Sánchez Alba).


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales
1

Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales

Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba
2

Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba

Siete postales de Los Cabos, un rincón del Pacífico más cerca que nunca
3

Siete postales de Los Cabos, un rincón del Pacífico más cerca que nunca

Ni cuadros ni espejos: la nueva tendencia deco que conquista los hogares argentinos
4

Ni cuadros ni espejos: la nueva tendencia deco que conquista los hogares argentinos

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima
5

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima

Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol
6

Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol

Más Noticias
Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba

Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba

Diez consejos para mantener la columna sana y prevenir el dolor de espalda a cualquier edad

Diez consejos para mantener la columna sana y prevenir el dolor de espalda a cualquier edad

El truco infalible para recuperar los jeans que te aprietan y devolverles su talle original

El truco infalible para recuperar los jeans que te aprietan y devolverles su talle original

Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol

Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol

Ante el engrosamiento de los senos en un varón, primero hay que descartar una enfermedad

Ante el engrosamiento de los senos en un varón, primero hay que descartar una enfermedad

Los jeans que no reconocen género, edad, ni talle serán la tendencia durante el verano

Los jeans que no reconocen género, edad, ni talle serán la tendencia durante el verano

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima

Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales

Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales

Comentarios