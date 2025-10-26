La Universidad Tecnológica Nacional conecta al mundo con una escultura

La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional fue escenario de un acontecimiento artístico y simbólico de alcance internacional. En la sede de Rivadavia 1.050, se realizó el acto de presentación de la segunda etapa del proyecto “Unidad”, una obra escultórica que conecta simbólicamente cuatro ciudades del mundo: San Miguel de Tucumán (por Argentina), Canberra (Australia), Anchorage (Alaska) y Harar (Etiopía).
El proyecto, que llevó nueve años de desarrollo, propone una pirámide conceptual conformada por cuatro esculturas ubicadas a igual distancia entre sí, formando de ese modo una pirámide imaginaria que conecta los cuatro puntos del planeta. La obra busca consolidar una mirada tridimensional del mundo, promoviendo la unión simbólica entre culturas, geografías y comunidades diversas.
Diseñada por el artista visual californiano David McLinn y materializada en Tucumán por el escultor taficeño Atilio Roberto, la propuesta contó con la colaboración de destacados referentes internacionales. Entre ellos, figuran Larry Foster, profesor de matemáticas y ex científico de la NASA, responsable de los cálculos globales de ubicación de las ciudades; Thomas Schiex, científico de Toulouse, Francia, quien aportó la imagen conceptual del proyecto; y Federico Miniaci, artista tucumano, creador del diseño de la placa conmemorativa.
El creador
McLinn es un artista visual con antecedentes en administración de empresas y contabilidad. Ha ocupado puestos ejecutivos y ha sido presidente de una empresa de consultoría de gestión en San Francisco, California.
Ahora se dedica a su carrera artística, enfocándose en proyectos que promuevan la conciencia global para propiciar la paz mundial. Según su criterio, ese propósito fue obstaculizado por una mentalidad bidimensional, que propicia cambiar a una tridimensional con su proyecto, mejorando la visión general sin fronteras y acelerando la evolución de la conciencia humana.
Así, los cuatro vértices de su idea comunicarán simbólicamente a cuatro universidades en distintos continentes.
Las tres nuevas
La obra se compone de tres nuevas esculturas que se integran con la pieza original “Unity”, ya instalada en el Patio de la Memoria de la UTN-Regional Tucumán, conformando así una propuesta integral que vincula arte, geometría, tecnología y espiritualidad.
Las esculturas podrán ser visitadas y apreciadas por el público hasta el 30 en la sede de la facultad. El propósito es impulsar la evolución del espíritu humano desde una mentalidad bidimensional hacia una visión tridimensional de conexión y conciencia global
Con la presentación de esta segunda etapa del proyecto “Unidad”, la UTN-Regional Tucumán reafirma su compromiso con el arte, la ciencia y la extensión universitaria como caminos para conectar el conocimiento con la cultura y la sociedad. La invitación es a toda la comunidad tucumana para que sea parte de una experiencia que une a la tecnología y al arte en una mirada global sobre lo humano.