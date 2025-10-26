La Universidad Tecnológica Nacional conecta al mundo con una escultura

Con la presentación de esta segunda etapa del proyecto “Unidad”, la UTN-Regional Tucumán reafirma su compromiso con el arte, la ciencia y la extensión universitaria como caminos para conectar el conocimiento con la cultura y la sociedad. La invitación es a toda la comunidad tucumana para que sea parte de una experiencia que une a la tecnología y al arte en una mirada global sobre lo humano.