LA GACETA en WhatsApp: pavimento levantado y árbol que obstruye el alumbrado público

Pavimento levantado en avenida Roca al 2.580
Una vecina de avenida Roca dice que a la altura del 2.580 el pavimento está muy levantado y eso ha generado ya varios accidentes. El riesgo es constante, enfatiza, y pide que sea arreglado cuanto antes.
El árbol obstruye la luz y cubre el auto en la vereda.
Un lector de pasaje Roca al 4.200 pide que se pode el árbol vecino que molesta los cables que ingresan a si propiedad y afecta el suministro de luz. Además, dice, es usado como protección para estacionamiento en la vereda.
