LA GACETA en WhatsApp: pavimento levantado y árbol que obstruye el alumbrado público

Mandá tus denuncias, reclamos, mensajes y fotos por Whatsapp al 381-5870289.

Pavimento levantado en avenida Roca al 2.580. Pavimento levantado en avenida Roca al 2.580.
Hace 3 Hs

Pavimento levantado en avenida Roca al 2.580

Una vecina de avenida Roca dice que a la altura del 2.580 el pavimento está muy levantado y eso ha generado ya varios accidentes. El riesgo es constante, enfatiza, y pide que sea arreglado cuanto antes.

El árbol obstruye la luz y cubre el auto en la vereda. El árbol obstruye la luz y cubre el auto en la vereda.

El árbol obstruye la luz y cubre el auto en la vereda

Un lector de pasaje Roca al 4.200 pide que se pode el árbol vecino que molesta los cables que ingresan a si propiedad y afecta el suministro de luz. Además, dice, es usado como protección para estacionamiento en la vereda.

Mandá tus denuncias, reclamos, mensajes y fotos por Whatsapp al 381-5870289.

Enviá tu denuncia a nuestro Whatsapp 381 5870 289. En caso de publicarse se protegerá tu identidad.
Comentarios