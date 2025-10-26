El domingo que despejará incógnitas y abrirá el juego 2027

También se plantea la incógnita respecto de en qué bloque estará si es que entre los elegidos está Javier Noguera, que está tercero en la lista. Ideológicamente, la respuesta no tiene dobleces: está en línea con Unión por la Patria y es referente de la línea interna antimileísta del PJ. Pero en el oficialismo más cercano a la Casa de Gobierno relativizan esto ¿Por qué? No por el taficeño en sí. Sino porque en el Ejecutivo especulan con que podría reformularse quizás el peronismo en el próximo período y tomar nuevas formas a las existentes ¿Qué implicaría? Que dependiendo de los resultados, podría haber un nuevo orden en el esquema ¿Un bloque de los gobernadores? ¿Un justicialismo más templado que el kirchnerismo? ¿Un sólo conjunto que reúna a todos los tucumanos de este movimiento? Todo dependerá de los resultados, dicen en los pasillos del poder.