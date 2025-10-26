Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Osvaldo Jaldo fue intendente de Trancas en 1987, en 1995 y en 2003. Fue diputado provincial en 1989. Fue legislador en 1991, en 1999, en 2007 y en 2011. Fue diputado nacional en 2009 y en 2013. Fue vicegobernador en 2015 y en 2019. Fue gobernador interino en 2021. Actualmente es gobernador de la Provincia. Entre los cargos institucionales que ocupó, que no dependen del voto popular, Jaldo fue ministro de Economía en 2000; interventor de la Caja Popular de Ahorros en 2004; ministro del Interior en 2007, en 2011 y en 2014; y titular del Parlanoa en 2020.