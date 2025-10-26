Escribir entre dos mundos

En una entrevista publicada en The Paris Review (1984), Julio Cortázar se despacha con unos imperdibles comentarios sobre la escritura, cuando le preguntaron por qué cree que José Lezama Lima hace que un personaje de su novela Paradiso diga que el texto barroco es lo que más le interesa a los lectores de España y América Latina: “Los escritores barrocos, muy a menudo, se dejan llevar demasiado fácilmente en sus escritos. Escriben en cinco páginas lo que se podría escribir perfectamente en una. Yo también debo haber caído en el barroco porque soy latinoamericano, pero siempre le he desconfiado. No me gustan las frases turgentes, voluminosas, llenas de adjetivos y descripciones, ronroneando y ronroneando en el oído del lector. Sé que es muy encantador, por supuesto. Es muy bello, pero no soy yo. Yo estoy más del lado de Jorge Luis Borges. Él siempre ha sido enemigo del barroco; apretaba su escritura como con tenazas. Bueno, yo escribo de una manera muy diferente a Borges, pero la gran lección que él me dio es de economía. Me enseñó cuando empecé a leerlo, siendo muy joven, que había que tratar de decir lo que uno quería con economía, pero con una economía bella. Es la diferencia, tal vez, entre una planta, que podría considerarse barroca, con su multitud de hojas, a menudo muy bellas y una piedra preciosa, un cristal, que para mí es más bello todavía”.