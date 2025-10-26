Mientras tanto, en esas primeras décadas del siglo XX, la escritora Irène Némirovsky, nacida en Kiev e instalada en París junto a su familia, como tantos otros rusos blancos perseguidos por la revolución bolchevique, resolvería vivir, amar, escribir y finalmente morir en la lengua del destierro: el francés, una de las seis que dominaba. Sin embargo, Francia no la correspondería con el mismo cariño y durante el gobierno títere de Vichy le denegaría la nacionalidad por su origen judío. En 1942, una delación la dejó al descubierto en su huida de París y acabó en Auschwitz. Su nombre y su obra habrían pasado al olvido si no fuera por su hija Denise Epstein, quien, 60 años después, iba a rescatar entre los papeles de su madre una novela escrita con una letra pequeña y apretada en cuadernos de tapas negras. En la caligrafía y en la historia se advierte la urgencia de dejar testimonio de lo que ocurría a su alrededor, al tiempo que intentaba salvar a sus dos hijas dejándolas al cuidado de unas monjas católicas convencida de que ella y su marido serían detenidos en cualquier momento. La tituló Suite Francesa. Se publicó en 2004 y fue traducida a 36 idiomas. Némirovsky retrata allí, con espíritu crítico, el cinismo del pueblo francés ante la ocupación alemana. Su “patria”, sin dudas, la había abandonado. Antes de subirse al tren de la muerte, alcanzó a escribir una última carta dirigida a sus hijas y a su marido, Michel Epstein. En ella les dice: “Creo que partimos hoy. Valor y esperanza. Os llevo en el corazón, cariños míos. Que Dios nos ayude a todos”.