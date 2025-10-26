El trabajoso y azaroso proceso de forjar la Argentina

“El informe presentado para fundamentar el proyecto de la constitución diseñada en el Congreso de 1824-26 enunciaba tales notables diferencias de recursos y riqueza entre las provincias que buscaban el acuerdo y las destacaba como un factor decisivo a la hora del diseño a discutirse. Al decir de un diputado en aquella asamblea, Buenos Aires: ‘tiene en sí un capital de poder, de hacer, de industria y de saber que es preciso que se le considere en grado superior a todas las demás…’ Esta desigualdad territorial entre ella y las provincias mediterráneas y del Litoral estaba presente, era parte de una percepción y preocupación común, mostraba debates alrededor de las instituciones más adecuadas en un contexto con tales características”, reseña el intelectual tucumano.