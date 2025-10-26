Rodrigo Manigot: “El libro es una excusa para darle una forma literaria a tu pasado”

-Creo que estaba buscando mi literatura, a la vez que buscaba poder vivir de lo que me gustaba. Una vez que lo encontré, seguí buscando mi lugar en la literatura. Lo fui encontrando con el tiempo y me parece que lo hice con los talleres y con una literatura que estaba media vedada y que de golpe se abrió. La literatura de Alejandro Zambra, Lucía Berlin, Vivian Gornick, Paul Auster. Muchos espacios de talleres dieron impulso a que se escribiera eso. Creo que me destapé como una cañería y escribí, y alguien en mi interior fue armando este tetris. El primero, el segundo y el tercero, están totalmente unidos y lo que estoy escribiendo también. Este libro a diferencia del anterior -El aire del mundo-, que en realidad es el primero y que no me animé a sacar, es un libro que disfruté más escribiendo, no tuvo tanta autoexposición, no fue tan ajuste de cuentas... si bien hay ajuste de cuentas. Me parece que lo disfruté más porque las heridas más fuertes ya estaban más cicatrizadas. El libro es una excusa para darle una forma literaria a tu pasado. Después, lo que había que cerrar, cerró o se está cerrando por afuera del libro. Uno no está haciendo terapia, está haciendo literatura y de paso hay momentos donde se tocan.