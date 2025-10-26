Capitalismo en la era de la abundancia: crónica de una muerte (y un renacimiento) anunciados

El CEO que se quedó sin nafta

Retrocedamos apenas unos quince años. Es 2010. El CEO de una de las automotrices más grandes del mundo, un capo que sabe todo de motores y cadenas de montaje, mira los planes de una startup llamada Tesla y piensa: "Ciencia ficción. La gente quiere sentir el rugido del motor". Estaba juzgando el futuro con el manual de Henry Ford. Hoy, Tesla vale más que todas las automotrices tradicionales juntas. Y reinventó varias industrias.