Capitalismo en la era de la abundancia: crónica de una muerte (y un renacimiento) anunciados

Amigo lector, hoy es domingo de elecciones. Un día donde nos metemos en un cuarto “oscuro” a elegir representantes que operarán bajo un sistema de reglas que damos por sentado: el capitalismo. Pero, mientras nos rompemos la cabeza por los próximos dos años de política, una fuerza mucho más grande y silenciosa está erosionando los cimientos mismos de ese sistema.
En las últimas semanas venimos charlando sobre el "revisionismo histórico hacia el futuro": esa manía tan nuestra de pensar el mañana con la lógica de ayer, incluso de hoy. Hoy vamos a aplicar esa idea a la vaca sagrada de nuestro tiempo: la economía capitalista.
El CEO que se quedó sin nafta
Retrocedamos apenas unos quince años. Es 2010. El CEO de una de las automotrices más grandes del mundo, un capo que sabe todo de motores y cadenas de montaje, mira los planes de una startup llamada Tesla y piensa: "Ciencia ficción. La gente quiere sentir el rugido del motor". Estaba juzgando el futuro con el manual de Henry Ford. Hoy, Tesla vale más que todas las automotrices tradicionales juntas. Y reinventó varias industrias.
Ese CEO no era tonto. Era, como nosotros, un producto de su tiempo. Intentaba proyectar las reglas del capitalismo industrial, basado en la escasez, en un futuro que se está construyendo sobre un pilar opuesto: la abundancia digital.
La muerte anunciada: adiós a la escasez
El capitalismo, tal como lo conocemos, es un sistema brillante para gestionar la escasez. Las cosas valen porque son limitadas. Tu trabajo vale porque tu tiempo y tu esfuerzo son finitos.
Pero vamos a hacer un ejercicio, presuponiendo que no nos aniquilamos antes: el Razonamiento Computacional (RC) y las tecnologías que potencia están creando un mundo de hiperabundancia, atacando directamente los pilares del sistema. Tratemos de visualizar ese futuro
- Producción Desmaterializada: La heladera de tu casa podría, en 2030 o más adelante, no solo enfriar. Podría “pensar” e "imprimir" tu comida, diseñada por una IA que conoce tus gustos y biomarcadores. ¿Las zapatillas que te gustan? Se imprimirán en casa. La manufactura y la logística global, que definieron la economía del siglo XX, se convierten en un problema de software.
- Inteligencia y Energía como Commodities: El "trabajo" intelectual (analizar datos, programar) se está volviendo casi gratuito gracias a la IA Generativa. Al mismo tiempo, la IA está acelerando a lo bestia la investigación en fusión nuclear. Entonces, ¿qué pasa si la inteligencia y la energía, los dos motores de la economía, tienden a un costo marginal cero? ¿El sistema de precios no se desmorona?
Cuando la escasez, el motor del capitalismo, muere, el sistema mismo entra en crisis. Es la "muerte anunciada".
El renacimiento: el nuevo lujo es lo que no se puede copiar
Pero como en toda historia, después de la muerte viene un renacimiento. El valor no desaparece; se transforma. Si todo lo eficiente y replicable se vuelve un commodity, el valor real, el nuevo lujo, se desplaza hacia todo aquello que un algoritmo no puede reproducir.
Mi filosofía propone que, en un mundo hiperautomatizado, el propósito (y el valor) se reenfocará en tres conexiones fundamentales, que serán los pilares de la nueva economía:
- La Conexión con Uno Mismo (Lo Trascendente): El lujo de tener tiempo para la espiritualidad, la meditación, la búsqueda de sentido.
- La Conexión con el Otro (Lo Real): Un asado con amigos que se estira sin mirar el reloj. Una charla cara a cara sin un asistente de IA escuchando. El silencio y la desconexión serán los nuevos bienes escasos.
- La Conexión con la Naturaleza (Lo Orgánico): Un viaje a un lugar sin señal. La experiencia de cultivar tu propia comida. Sentarte en la tierra y ensuciarte, posta.
Las finanzas del renacimiento: ¿dónde pongo los mangos?
Entonces, ¿en qué invertimos? (Disclaimer: esto no es consejo financiero, es un juego de futurología. Si perdés plata, no me vengas a llorar, ja. Ahora, si ganás, quiero mi cometa, ja).
El valor migra de la producción masiva a nichos de altísimo valor:
- Experiencias y Autenticidad: Creo muy fuerte en invertir en empresas de Turismo, gastronomía, arte "Not-AI", marcas de lujo artesanal.
- Aumento Biológico y Expansión Humana: Medicina anti-age, bioingeniería genética, nanotecnologías, minería espacial. La inversión se desplaza de "mejorar tus cosas" a "mejorarte a vos mismo".
La crisis del capitalismo no es el fin del juego, sino un cambio de reglas forzado por el Razonamiento Computacional. Si la máquina se encarga de la utilidad y la eficiencia perfectas, nuestro rol y nuestro valor se encuentran en lo inútil, en lo improductivo, en lo que solo un ser con biografía, voluntad y libertad puede ofrecer.
La política y la economía están patas para arriba. Pero todo esto se basa en una suposición: que la realidad funciona como creemos. ¿Y si hasta las leyes de la física están a punto de ser "hackeadas"?
El próximo domingo, nos metemos con la era cuántica, y por qué nuestro cerebro newtoniano no está preparado para lo que se viene. No te lo pierdas, que la billetera y el bocho también están en juego.