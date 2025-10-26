Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó a un país

Fue un llamado lo que generó un nuevo empujón al proyecto Punta Cana. Del otro lado de la línea estaba Oscar de la Renta, el célebre diseñador de moda, quien dijo a Rainieri que estaba interesado en conocer el lugar que había creado. Apareció acompañado de Julio Iglesias y lo que empezó con la intención de comprar dos lotes para hacer sus casas de veraneo terminó en el ingreso de ambos a la sociedad que manejaba el emprendimiento. Fue el inicio de una ola de famosos que construyeron sus casas en esas costas -Shakira, Rafael Nadal, Marc Anthony, Vin Diesel- o que se convirtieron en asiduos visitantes -Richard Gere, Rihanna, Mikhail Baryshnikov, Beyoncé y Jennifer López, entre muchos otros-.