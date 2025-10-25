Para ver en la noche de Hallowen: ¿Cuál es la película más aterradora?

Para ser considerada la película que más miedo da hay que cumplir parámetros fisiológicos. Dos según "The Science of Scare Project": el miedo repentino de los espectadores y la ansiedad sostenida durante la proyección del film. Los resultados permiten responder con mayor precisión a la pregunta: “¿Cuáles son las películas que dan más miedo?”.
A pocas noches de Halloween (la Noche de Brujas se festeja el 31 de octubre) en la que se celebra el miedo y el terror de las maneras más creativas, entre ellas, millones optan por ver películas de miedo. Desde 2020 "El proyecto de la ciencia del miedo" confecciona el ranking de películas terroríficas que en 2025 quedó con la película Sinister, dirigida por Scott Derrickson, como la número uno.
“Nuestro público experimentó un aumento del 34% en su frecuencia cardíaca al ver la película: de 64 latidos por minutos a 86 a lo largo de toda la película, con el momento más aterrador acelerando el corazón hasta alcanzar los 131 latidos por minutos”, señala el estudio.
¿Cómo se hace el listado?
MoneySuperMarket, la consultora que hizo el estudio, convocó a 250 personas a las que se le monitoreó la frecuencia cardíaca mientras veían una selección de películas de terror. El resultado final se combina en una puntuación de hasta 100 unidades. El largometraje protagonizado por Ethan Hawke consiguió 96 puntos en la escala del miedo. En el ranking, le siguen Host (95 puntos), Skinamarink (91), Insidious (90), The Conjuring (88), Hereditary (81), Smile 2 (79), Smile (78), El exorcismo de Emily Rose (76) y Háblame (75).
La traducción del título es "Siniestro" y no es la primera vez que encabeza el ranking del "Science of Scare Project". La película fue nombrada como la más aterradora en múltiples ocasiones desde que el estudio comenzó a realizarse: fue coronada como la más aterradora en la edición inaugural de 2020, en 2023, 2024 y 2025, consolidando su posición como la película con la puntuación de miedo científicamente más alta. La primera película de terror, "La mansión del diablo", se estrenó en 1896. Casi 130 años después, este es uno de los géneros más populares del sector actualmente.
