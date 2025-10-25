Para ver en la noche de Hallowen: ¿Cuál es la película más aterradora?

La traducción del título es "Siniestro" y no es la primera vez que encabeza el ranking del "Science of Scare Project". La película fue nombrada como la más aterradora en múltiples ocasiones desde que el estudio comenzó a realizarse: fue coronada como la más aterradora en la edición inaugural de 2020, en 2023, 2024 y 2025, consolidando su posición como la película con la puntuación de miedo científicamente más alta. La primera película de terror, "La mansión del diablo", se estrenó en 1896. Casi 130 años después, este es uno de los géneros más populares del sector actualmente.