“Es un auto muy difícil”: la frase de Franco Colapinto que refleja su frustración tras la clasificación de la Fórmula 1 en México

El sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez dejó un sabor amargo para Franco Colapinto. El argentino no logró superar la primera tanda de la clasificación del Gran Premio de México y terminó en el último lugar, luego de cometer un error en su último intento de vuelta rápida. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, apenas pudo ubicarse 18°, completando un nuevo fin de semana complicado para el equipo francés.
Colapinto abortó su último giro en la Q1 tras un exceso en la curva 3: pisó el piano con agresividad, el A525 saltó y perdió estabilidad. “La Q2 era imposible. Es un auto muy difícil. Le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron en el aire. No tenía dirección. Tenemos que buscar siempre esa última milésima y nada... no sale”, explicó, visiblemente decepcionado.
El pilarense de 22 años remarcó que el principal problema del monoplaza radica en su falta de adherencia y en la dificultad para encontrar un equilibrio en su manejo. “Hay que mejorar para mañana e intentar que sea un mejor día. Hoy fue muy difícil. Un auto muy desconectado, que no tenía grip. Fue un día complicado en general”, reconoció tras finalizar su participación en la clasificación.
En su primer intento, Colapinto había superado a Gasly con un registro de 1:18.392 contra 1:18.831, pero en la segunda salida el francés logró revertir la diferencia por apenas 0.040 segundos. En el cierre, ambos montaron un nuevo juego de neumáticos blandos, aunque el argentino no consiguió mejorar su marca y cayó al 20° puesto, detrás de su compañero.
“Es un auto muy duro que con cualquier bache pierde todo el grip. No fue una buena qualy, me costó también en la FP3. Hicimos cambios, pero no encontramos agarre con ninguno”, admitió el piloto en diálogo con ESPN. Durante los entrenamientos, Colapinto había finalizado 19°, apenas por delante de Fernando Alonso, en otra muestra de las dificultades del equipo.
El propio Colapinto profundizó en los inconvenientes del A525, un coche que sufre en los circuitos bacheados o con bordillos pronunciados. “Hice todo lo posible por apretar y tratar de pasar. Pero el coche es muy delicado con los pianos. Es muy inconsistente en la conducción, se eleva sobre los bordillos y lo hace difícil. Tenemos que seguir siendo conservadores para mañana”, explicó ante el canal oficial de la Fórmula 1.
El argentino reconoció además que el calor y la degradación de los neumáticos son otros factores que complican al auto. “Aquí hace mucho calor. Tenemos que ver cómo se sobrecalienta, aunque el ritmo de carrera no ha ido mal”, analizó.
Más allá de la decepción, Colapinto aseguró que el equipo trabajará para mejorar el domingo. “Está siendo un circuito y un finde que no nos está cayendo bien, como la mayoría. Pero hay que laburar para mejorar mañana”, concluyó.
La carrera principal del Gran Premio de México se disputará este domingo desde las 17