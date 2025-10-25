“Es un auto muy difícil”: la frase de Franco Colapinto que refleja su frustración tras la clasificación de la Fórmula 1 en México

El propio Colapinto profundizó en los inconvenientes del A525, un coche que sufre en los circuitos bacheados o con bordillos pronunciados. “Hice todo lo posible por apretar y tratar de pasar. Pero el coche es muy delicado con los pianos. Es muy inconsistente en la conducción, se eleva sobre los bordillos y lo hace difícil. Tenemos que seguir siendo conservadores para mañana”, explicó ante el canal oficial de la Fórmula 1.