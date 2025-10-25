Franco Colapinto no pudo avanzar con Alpine y largará último en el GP de México de Fórmula 1

Final de la clasificación
Lando Norris se quedó con la pole position en el Gran Premio de México, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Franco Colapinto largará desde el fondo tras quedar eliminado en la Q1.
Norris recupera el liderazgo
El británico vuela en la Q3 con un tiempo de 1:15.586 y desplaza a Leclerc de la cima.
Leclerc al tope
El monegasco marca una vuelta impresionante y se coloca primero en la Q3 del GP de México.
Salen los autos a la pista para la Q3
Fin de la Q2
Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso y Liam Lawson quedaron eliminados y no estarán en la tanda final.
Norris está imparable
El británico continúa bajando sus registros, con Leclerc y Sainz como principales perseguidores.
Comienza la Q2
Los 15 más rápidos salen a pista para buscar un lugar en la tanda definitiva de la clasificación en México.
Eliminados en Q1
Gabriel Bortoleto, Alex Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll y Franco Colapinto quedaron fuera de la siguiente ronda en la clasificación del GP de México.
Fin del sueño en Q1
Un error en su vuelta rápida dejó a Franco Colapinto último en la clasificación del GP de México, sin chances de avanzar a la Q2.
Quedan seis minutos de Q1
Colapinto intentará dar una vuelta rápida para salir del puesto 17°.
Norris lidera con un tiempo parcial de 1:16.899
Salen los Alpine a la pista
¡Comienza la clasificación!
¡Final de la FP3!
Norris dominó la sesión, escoltado por Hamilton y Russell. Colapinto finalizó 19°, justo detrás de Gasly, que fue 18°.
Vueltas al límite
Norris lidera con un impresionante 1:16.633
El cambio de neumáticos modificó todo
Hamilton subió a la cima, lo escoltan Antonelli y Leclerc.
¡Pelea cerradísima!
Seis pilotos, de seis equipos distintos, están separados por apenas 0s065 en lo más alto de la tabla (Russell, Norris, Sainz, Verstappen, Leclerc y Hadjar)
Cambio en la cima
Norris pasa al frente, Sainz cae al segundo lugar y Colapinto desciende al fondo de la tabla.
Sainz al frente
Con un tiempo de 1:18.028, el español marca el ritmo y Colapinto cae al puesto 17°.
Con más de la mitad de pilotos en pista, Colapinto se ubica 11°
Gasly, por su parte, está 12°
¡Comienza la última práctica libre!
Seis equipos presentan mejoras en México
