Franco Colapinto no pudo avanzar con Alpine y largará último en el GP de México de Fórmula 1

A DAR VUELTA LA PÁGINA. Franco Colapinto no logró avanzar en la clasificación y buscará revancha en el Gran Premio de México. A DAR VUELTA LA PÁGINA. Franco Colapinto no logró avanzar en la clasificación y buscará revancha en el Gran Premio de México. ./X @AlpineF1Team

El piloto argentino cerró un sábado complicado en el Autódromo Hermanos Rodríguez y ahora se enfocará en recuperar posiciones durante la carrera del domingo.

Hace 34 Min
19:02 hs

Final de la clasificación

Lando Norris se quedó con la pole position en el Gran Premio de México, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Franco Colapinto largará desde el fondo tras quedar eliminado en la Q1.

19:01 hs

Norris recupera el liderazgo

El británico vuela en la Q3 con un tiempo de 1:15.586 y desplaza a Leclerc de la cima.

19:00 hs

Leclerc al tope

El monegasco marca una vuelta impresionante y se coloca primero en la Q3 del GP de México.

18:50 hs

Salen los autos a la pista para la Q3

18:44 hs

Fin de la Q2

Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso y Liam Lawson quedaron eliminados y no estarán en la tanda final.

18:34 hs

Norris está imparable

El británico continúa bajando sus registros, con Leclerc y Sainz como principales perseguidores.

18:26 hs

Comienza la Q2

Los 15 más rápidos salen a pista para buscar un lugar en la tanda definitiva de la clasificación en México.

18:24 hs

Eliminados en Q1

Gabriel Bortoleto, Alex Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll y Franco Colapinto quedaron fuera de la siguiente ronda en la clasificación del GP de México.

18:20 hs

Fin del sueño en Q1

Un error en su vuelta rápida dejó a Franco Colapinto último en la clasificación del GP de México, sin chances de avanzar a la Q2.

18:12 hs

Quedan seis minutos de Q1

Colapinto intentará dar una vuelta rápida para salir del puesto 17°.

18:11 hs

Norris lidera con un tiempo parcial de 1:16.899

18:03 hs

Salen los Alpine a la pista

18:01 hs

¡Comienza la clasificación!

15:32 hs

¡Final de la FP3!

Norris dominó la sesión, escoltado por Hamilton y Russell. Colapinto finalizó 19°, justo detrás de Gasly, que fue 18°.

15:27 hs

Vueltas al límite

Norris lidera con un impresionante 1:16.633

15:20 hs

El cambio de neumáticos modificó todo

Hamilton subió a la cima, lo escoltan Antonelli y Leclerc.

15:11 hs

¡Pelea cerradísima!

Seis pilotos, de seis equipos distintos, están separados por apenas 0s065 en lo más alto de la tabla (Russell, Norris, Sainz, Verstappen, Leclerc y Hadjar)

14:58 hs

Cambio en la cima

Norris pasa al frente, Sainz cae al segundo lugar y Colapinto desciende al fondo de la tabla.

14:52 hs

Sainz al frente

Con un tiempo de 1:18.028, el español marca el ritmo y Colapinto cae al puesto 17°.

14:47 hs

Con más de la mitad de pilotos en pista, Colapinto se ubica 11°

Gasly, por su parte, está 12°

14:31 hs

¡Comienza la última práctica libre!

14:07 hs

Seis equipos presentan mejoras en México

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto completó un viernes alentador en el Gran Premio de México. En la primera práctica libre (FP1), el piloto de Alpine terminó 9°, superando al rookie estonio Paul Aron. Más tarde, en la segunda tanda (FP2), fue 18°, otra vez por delante de su compañero titular Pierre Gasly.

Charles Leclerc y Max Verstappen marcaron los mejores tiempos del día, pero Colapinto volvió a destacarse dentro de las limitaciones del A525, confirmando un rendimiento parejo y competitivo frente a sus rivales directos.

