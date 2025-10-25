Un hombre murió en su auto durante el intenso temporal en Buenos Aires

A pesar de la rápida intervención de los Bomberos y personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), que acudieron al lugar tras ser alertados de la emergencia, no lograron reanimar al hombre. Las autoridades aún investigan las causas exactas de su descompensación, pero no descartaron que haya estado relacionada con la situación de estrés y dificultad generada por el temporal.