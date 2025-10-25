Un hombre murió en su auto durante el intenso temporal en Buenos Aires

Un hombre de 60 años falleció hoy en la colectora de la Avenida General Paz, a la altura de la calle Pedro Varela, en el barrio porteño de Versalles. La víctima se descompensó dentro de su vehículo en medio de las severas inundaciones que azotaron la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana debido a un intenso temporal.
En pocas horas, la región se vio sorprendida por precipitaciones que superaron los 100 milímetros, al colapsar el sistema de drenaje y anegar importantes arterias como la Avenida General Paz, la Panamericana y la Dellepiane. Esta cantidad de agua equivale casi al promedio de lluvia para todo el mes de octubre, que suele ser de 122 milímetros.
A pesar de la rápida intervención de los Bomberos y personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), que acudieron al lugar tras ser alertados de la emergencia, no lograron reanimar al hombre. Las autoridades aún investigan las causas exactas de su descompensación, pero no descartaron que haya estado relacionada con la situación de estrés y dificultad generada por el temporal.
La lluvia causó estragos en varias zonas de Buenos Aires
El fenómeno meteorológico causó estragos en varias zonas, especialmente en San Martín y Villa Martelli (provincia de Buenos Aires), y en los barrios porteños de Villa Urquiza, Saavedra, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers y Santa Rita, donde se registraron entre 115 y 155 milímetros de lluvia.
Las fuertes lluvias también provocaron demoras en vuelos que partían desde el Aeroparque Jorge Newbery, aunque no hubo cancelaciones. El arroyo Medrano, que desemboca en el Río de la Plata, experimentó un aumento del 142% y superó los cinco metros de altura.
Ante la gravedad de la situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por lluvias fuertes y persistentes, así como un aviso amarillo por vientos del sector sur con ráfagas de hasta 75 km/h.