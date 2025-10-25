¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Los higos, las uvas, mangos y ananá son ejemplo de esos alimentos. En el caso de los primeros, se trata de frutas dulces y suaves que contienen una gran cantidad de azúcar con cifras que rondan los 16 gramos por cada 100 de la fruta. Lo mismo sucede con los mangos y las uvas, una taza de estos contiene alrededor de 23 gramos de azúcar, lo que los hace parte de los alimentos con mayor índice glucémico.