El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

El día comenzó con cielo cubierto, lluvias débiles y una temperatura de 20.4°C. La humedad alcanzó el 87%.

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad
Hace 4 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado una jornada marcada por los chaparrones en Tucumán. El día comenzó con cielo cubierto, lluvias débiles y una temperatura de 20.4°C. La humedad alcanza el 87%, mientras que los vientos soplan desde el sur con una intensidad de 4 kilómetros por hora.

De acuerdo con el organismo nacional, la nubosidad será variable durante las primeras horas del día. Hacia la tarde, se espera que el termómetro ascienda hasta los 23°C, con vientos que rotarán al oeste y aumentarán su velocidad hasta los 13-22 kilómetros por hora.

Durante la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 18°C.

El pronóstico para el fin de semana

Para el domingo no se prevén precipitaciones. El SMN indica que el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 16°C y una máxima que podría alcanzar los 25°C.

El inicio de la próxima semana mantendría condiciones similares. Sin embargo, según anticipa el SMN, el martes ingresaría un nuevo frente lluvioso y frío que volverá a modificar el tiempo en la provincia.

