El diluvio en Córdoba frenó River-Independiente Rivadavia: qué pasará con el partido

La preocupación creció cuando el aguacero no cedía y las imágenes mostraban a los auxiliares intentando escurrir el agua con baldes y squeegees. El árbitro Andrés Gariano, junto con sus asistentes, salió al campo para evaluar las condiciones del césped y comprobar si era posible reanudar el encuentro, pero el panorama era desalentador: el agua cubría ambas áreas y la pelota prácticamente no picaba.