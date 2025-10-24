Los "Naranjitas" cayeron por penales y van por el tercer puesto del Argentino de Selecciones Sub-19

El sueño estuvo a un paso. Tucumán dejó todo en la cancha, pero no alcanzó para sellar el pasaje a la gran final del Campeonato Argentino de Selecciones Sub-19 masculino de hockey. En una semifinal muy pareja disputada en Mendoza, los “Naranjitas” igualaron 1-1 con Litoral y luego cayeron 4-1 en la definición por shoot-out.
El comienzo mostró al combinado tucumano con una actitud agresiva y buen manejo de la bocha, aunque las chances más claras fueron para Litoral. Luego de dos cortos desperdiciados, Mateo Valentín Wasinski acertó en el córner y puso el 1-0 al cierre del primer cuarto.
El equipo conducido por la dupla de Sebastián Molina y Cristian Leyes salió decidido a revertir el resultado. En el segundo período tuvo un par de córners cortos, pero se topó con la figura del arquero Santiago Martín Villar. Con la ventaja parcial, Litoral administró los tiempos y Tucumán perdió claridad en el último tramo.
Todo cambió en el tercer cuarto: una gran jugada de Alejo Germán Ignes derivó en el empate de Augusto Manuel Villagra, que encendió la ilusión.
Impulsado por ese envión, Tucumán fue superior en el cierre y generó varias oportunidades, aunque sin precisión.
En los shoot-out, Litoral fue contundente y se quedó con el pase a la final. Pese al golpe, Tucumán se despidió con orgullo y peleará por el tercer puesto, mañana desde las 10.50, contra Buenos Aires.