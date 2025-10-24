Los "Naranjitas" cayeron por penales y van por el tercer puesto del Argentino de Selecciones Sub-19

El sueño estuvo a un paso. Tucumán dejó todo en la cancha, pero no alcanzó para sellar el pasaje a la gran final del Campeonato Argentino de Selecciones Sub-19 masculino de hockey. En una semifinal muy pareja disputada en Mendoza, los “Naranjitas” igualaron 1-1 con Litoral y luego cayeron 4-1 en la definición por shoot-out.