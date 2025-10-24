Empate con sabor a poco entre Tucumán Central y Graneros en el torneo Federal Amateur

Las emociones llegaron en el complemento. A los 14 minutos, Collantes desbordó por izquierda y envió un centro rasante que Matías Vázquez empujó por el segundo palo para el 1 a 0. Todo parecía encaminado para el local, pero en el cierre Diego Velárdez apareció de cabeza tras un tiro de esquina y marcó el 1 a 1 definitivo. Graneros lo igualó con uno menos, ya que el árbitro había expulsado a Benjamín Ruiz Rodríguez a los 33 del segundo tiempo. “Hicimos un partido correcto y merecimos la victoria, pero nos jugaron varios factores en contra”, analizó Collantes post empate.