Empate con sabor a poco entre Tucumán Central y Graneros en el torneo Federal Amateur

El Regional Federal Amateur volvió a ofrecer una fecha cargada de emociones. En un partido cambiante, Tucumán Central y Deportivo Graneros igualaron 1 a 1 por la segunda jornada del grupo 9 de la Región Norte. La igualdad dejó todo muy parejo y le permitió a Famaillá, que tuvo fecha libre, mantenerse en lo más alto con tres puntos.
Desde el inicio, el “Rojo” fue el que más propuso. Con buena circulación y presión alta, generó varias chances, pero se topó con el arquero Pablo Lencina, figura en el primer tiempo. Mientras, el “Cocodrilo” se replegaba y apostaba al contragolpe, con Brahian Collantes como su jugador más desequilibrante, quien probó dos veces de media distancia.
Las emociones llegaron en el complemento. A los 14 minutos, Collantes desbordó por izquierda y envió un centro rasante que Matías Vázquez empujó por el segundo palo para el 1 a 0. Todo parecía encaminado para el local, pero en el cierre Diego Velárdez apareció de cabeza tras un tiro de esquina y marcó el 1 a 1 definitivo. Graneros lo igualó con uno menos, ya que el árbitro había expulsado a Benjamín Ruiz Rodríguez a los 33 del segundo tiempo. “Hicimos un partido correcto y merecimos la victoria, pero nos jugaron varios factores en contra”, analizó Collantes post empate.
Por la próxima fecha, Famaillá recibirá el domingo a Tucumán Central, mientras que Graneros tendrá fecha libre.
Central Norte se afirma
En otro de los partidos destacados, Central Norte venció 2 a 1 a Jorge Newbery en cancha de Deportivo Llorens y se consolidó como único líder.
Nahuel Brizuela abrió el marcador en la primera parte con un cabezazo, mientras que Julián Sánchez igualó transitoriamente.
Mientras que sobre el final, Emmanuel García encaró por derecha y definió cruzado para el 2 a 1. El árbitro expulsó a Facundo Ponce de León, dejando al “Aviador” con uno menos.
Alegría para Ateneo
En un duelo parejo, Ateneo Parroquial Alderetes superó 2 a 1 a Sportivo Guzmán y consiguió su primer triunfo. Nahuel Pereyra abrió el marcador a los 7 minutos tras una jugada de Santiago Ledesma, y en el complemento Exequiel Narese estiró la ventaja de penal. Descontó, Matías Diarte. “Fue muy importante esta primera victoria ante un rival complicado; vale un montón pensando en lo que viene”, expresó Pereyra.
Con este resultado, Ateneo y Sportivo suman tres puntos y escoltan a Central Norte, que recibirá al “Juliano” en la próxima fecha. (Producción periodística: Carlos Leonardo Oardi).