Gaza quedó bajo 61 millones de toneladas de escombros

Residuos tóxicos

Un análisis preliminar publicado por Pnuma en agosto advertía de que los escombros suponen un riesgo para la salud de la población. La agencia de la ONU sugiere que al menos 4,9 millones de toneladas de escombros podrían estar contaminadas con amianto procedente de edificios antiguos, sobre todo, cerca de campos de refugiados como Jabaliya, en el norte; Nuseirat y al Maghazi, en el centro; y Rafah y Jan Yunis. Pnuma también informa de que 2,9 millones de toneladas de escombros podrían estar contaminados con “residuos peligrosos procedentes de emplazamientos industriales conocidos”.