La tormenta sorprendió a los vecinos de Tafí Viejo con granizos del tamaño de un huevo

Una intensa tormenta acompañada de granizo sorprendió esta tarde a los vecinos de Tafí Viejo. El fenómeno meteorológico comenzó alrededor de las 19.30.
Tras la granizada, los bloques de hielo se convirtieron en protagonistas en redes sociales, especialmente en Twitter e Instagram, donde los usuarios compartieron imágenes y comentarios sobre el tamaño de las piedras de granizo y la intensidad de la lluvia que azotó distintos puntos de la localidad taficeña.
¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?
El pronóstico del tiempo para el fin de semana anticipa un cambio notorio. El sábado estará nublado y lluvioso, con algunas tormentas antes del mediodía. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de apenas 23 °C, al menos 10 °C de diferencia con el viernes.
El domingo, en tanto, se espera que las lluvias cesen y el cielo podría despejarse parcialmente hacia el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 °C de mínima y los 26 °C de máxima, con condiciones más estables.
Según el SMN, el inicio de la próxima semana mantendría un panorama similar, aunque no por mucho tiempo: el lunes seguiría templado, pero el martes ingresaría otro frente lluvioso y frío que volverá a modificar las condiciones en Tucumán.