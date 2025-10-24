Secciones
SociedadClima y ecología

La tormenta sorprendió a los vecinos de Tafí Viejo con granizos del tamaño de un huevo

El fenómeno meteorológico comenzó alrededor de las 19.30.

La tormenta sorprendió a los vecinos de Tafí Viejo con granizos del tamaño de un huevo
Hace 1 Hs

Una intensa tormenta acompañada de granizo sorprendió esta tarde a los vecinos de Tafí Viejo. El fenómeno meteorológico comenzó alrededor de las 19.30.

Tras la granizada, los bloques de hielo se convirtieron en protagonistas en redes sociales, especialmente en Twitter e Instagram, donde los usuarios compartieron imágenes y comentarios sobre el tamaño de las piedras de granizo y la intensidad de la lluvia que azotó distintos puntos de la localidad taficeña.

La tormenta sorprendió a los vecinos de Tafí Viejo con granizos del tamaño de un huevo
La tormenta sorprendió a los vecinos de Tafí Viejo con granizos del tamaño de un huevo

¿Cómo estará el tiempo este fin de  semana en Tucumán?

El pronóstico del tiempo para el fin de semana anticipa un cambio notorio. El sábado estará nublado y lluvioso, con algunas tormentas antes del mediodía. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de apenas 23 °C, al menos 10 °C de diferencia con el viernes.

El domingo, en tanto, se espera que las lluvias cesen y el cielo podría despejarse parcialmente hacia el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 °C de mínima y los 26 °C de máxima, con condiciones más estables.

Según el SMN, el inicio de la próxima semana mantendría un panorama similar, aunque no por mucho tiempo: el lunes seguiría templado, pero el martes ingresaría otro frente lluvioso y frío que volverá a modificar las condiciones en Tucumán.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La historia detrás del candidato: Federico Pelli
1

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU
2

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi
3

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”
4

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde
5

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio
6

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Más Noticias
Prevén un 100% de probabilidad de lluvias en Tucumán: ¿a qué hora comenzará a llover?

Prevén un 100% de probabilidad de lluvias en Tucumán: ¿a qué hora comenzará a llover?

El calor tiene las horas contadas: “Después de las 18, el cielo va a hacer ruido”, anticipó Cristofer Brito

El calor tiene las horas contadas: “Después de las 18, el cielo va a hacer ruido”, anticipó Cristofer Brito

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

La hierba que genera colágeno y alivia los dolores de rodilla

La hierba que genera colágeno y alivia los dolores de rodilla

Avenida Solano Vera: los vecinos ya piensan en caminos alternativos a la obra

Avenida Solano Vera: los vecinos ya piensan en caminos alternativos a la obra

Comentarios