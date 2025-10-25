Proyectarán películas para todas las edades en Aguilares

En la Biblioteca Popular Ricardo Rojas de Aguilares (Juan Bautista Alberdi 1.021) habrá un festival cinematográfico esta tarde desde las 14, con la proyección sucesiva de cuatro filmes que abarcarán distintos géneros y edades.
La primera opción será la animación infantil “Elio”, de Pixar/Disney; seguida por el animé “Demon Slayer: Castillo infinito”, para cerrar con una doble propuesta de terror de posesiones sobrenaturales: “Exorcismo-El ritual” y “El conjuro 4-Últimos ritos”, la entrega final de esa exitosa saga.
En la capital, en La Vecindad Estudio (Las Piedras y Libertad) se estrenarán dos cortometrajes del Festival de 7 Segundos, de sendas directoras tucumanas premiadas en ese evento: “Tres”, de Irina Parolo, y “Familiar”, de Solana Carlevaris, quienes estarán presentes para dialogar con el público. La propuesta comenzará a las 17, con entrada libre y gratis.
En tanto, a las 20 y en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251), se verá la producción del argentino Gabriel Grieco, “Lágrimas de fuego”, escrita y protagonizada por Fabiana Cantilo, secundada por Gastón Pauls, Inés Estévez, Lola Abraldes, Magui Bravi y Victoria Aragón.
Luego de pasar cuatro años internada en una clínica psiquiátrica y con una fuerte fobia al fuego, Laura es dada de alta. Sin embargo, una perimetral le impide ver a su hija Sofía, con quien desea fuertemente reconstruir un vínculo.