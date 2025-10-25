Proyectarán películas para todas las edades en Aguilares

En la capital, en La Vecindad Estudio (Las Piedras y Libertad) se estrenarán dos cortometrajes del Festival de 7 Segundos, de sendas directoras tucumanas premiadas en ese evento: “Tres”, de Irina Parolo, y “Familiar”, de Solana Carlevaris, quienes estarán presentes para dialogar con el público. La propuesta comenzará a las 17, con entrada libre y gratis.