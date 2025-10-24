Atención estatales: el miércoles 29 de octubre arranca el pago del 20% del sueldo en Tucumán

La Tesorería General de la Provincia, que depende de la secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción del Gobierno de Tucumán, dio a conocer el cronograma de pago correspondiente a la parte proporcional del sueldo de octubre.
Los pagos se efectuarán según el siguiente cronograma:
Miércoles 29 de octubre
- Sistema Provincial de Salud
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de lucha contra el alcoholismo
Jueves 30 de octubre
- Seguridad (Dpto. Gral. De Policía-Direc. Gral. De Institutos Penales)
- Administración Central
- Defensoría Del Pueblo
- Tribunal De Cuentas
- Tribunal Fiscal De Apelación
- Poder Legislativo
- Dirección Provincial de Vialidad
- Comunas Rurales
Viernes 31 de octubre
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)
- Ministerio Publico Fiscal
- Ministerio Pupilar Y De La Defensa
- Municipios Del Interior
-Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural De Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento
- Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst.Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autarq.Teatro Merdedes Sosa