Atención estatales: el miércoles 29 de octubre arranca el pago del 20% del sueldo en Tucumán

Los primeros en pasar por los cajeros automáticos serán los trabajadores del sistema provincial de salud.

Hace 14 Min

La Tesorería General de la Provincia, que depende de la secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción del Gobierno de Tucumán, dio a conocer el cronograma de pago correspondiente a la parte proporcional del sueldo de octubre.

Los pagos se efectuarán según el siguiente cronograma:

Miércoles 29 de octubre

- Sistema Provincial de Salud 

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Instituto Provincial de lucha contra el alcoholismo

Jueves 30 de octubre

- Seguridad (Dpto. Gral. De Policía-Direc. Gral. De Institutos Penales)

- Administración Central 

- Defensoría Del Pueblo

- Tribunal De Cuentas

- Tribunal Fiscal De Apelación

- Poder Legislativo

- Dirección Provincial de Vialidad

- Comunas Rurales

Viernes 31 de octubre

- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)

- Ministerio Publico Fiscal

- Ministerio Pupilar Y De La Defensa

- Municipios Del Interior

-Dirección Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural De Tucumán

- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual 

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 

- Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial 

- Instituto Desarrollo Productivo

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Inst.Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autarq.Teatro Merdedes Sosa

Temas TucumánSan Miguel de TucumánGobierno provincial
