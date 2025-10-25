Efemérides del sábado 25 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Si bien su despedida frente a su público la tuvo en La Bombonera el 10 de noviembre de 2001 jugando un tiempo con la camiseta de la Selección Argentina y otro con la de Boca, el último partido oficial de Diego Maradona como futbolista se dio el 25 de octubre de 1997 en el clásico frente a River en el estadio Monumental, que finalizó con victoria del Xeneize por 2 a 1 con goles de Julio César Toresani y Martín Palermo.
A su vez, el 25 de octubre de 1985 el entonces presidente de la Nación Raúl Alfonsín declaró el estado de sitio por 60 días en Argentina argumentando que se podría estar gestando un nuevo golpe de Estado de cara a las elecciones legislativas de noviembre de ese mismo año.
Con el anuncio, el Gobierno de Alfonsín se reservaba el derecho de arrestar a las personas o darles la opción de abandonar el país. Sin embargo, el decreto fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó la detención de personas. Esta medida se volvió a implementar, pero por 30 días, el 29 de mayo de 1989 tras varios saqueos en Rosario que dejaron 14 muertos. No obstante, al tiempo Alfonsín llamaría a elecciones anticipadas, las cuales ganaría Carlos Saúl Menem ese mismo año.
Por otro lado, el 25 de octubre de 1938 se suicida en Mar del Plata la escritora argentina Alfonsina Storni, quien se arrojó al mar y se dejó llevar por la corriente, cansada de luchar contra el cáncer de mama que le costó la extirpación de uno de sus senos tres años antes de su muerte.
En tanto, el 25 de octubre de 1881 nace el pintor español Pablo Picasso en Málaga, pionero del cubismo junto a Georges Braque, pero que también tuvo sus períodos rosa, blanco, azul y negro, además de incursionar en el arte abstracto y el surrealismo.
En el mismo sentido, el 25 de octubre de 1984 nace la cantante estadounidense Katheryn Elizabeth Hudson, reconocida popularmente como Katy Perry. La artista saltó a la fama en 2008 tras el lanzamiento de su primer álbum de estudio: One of th Boys. Ya en su segundo disco, Teenage Dream, cinco de sus sencillos (California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T y Last Friday Night) llegaron al 1° lugar del Billboard Hot 100.
Efemérides 25 de octubre
1400 – Muere Geoffrey Chaucer, poeta inglés.
1415 – Derrota francesa en la batalla de Azincourt.
1533 – Carlos I nombra a Fernández de Oviedo primer cronista de las Indias.
1647 – Muere Evangelista Torricelli, físico y matemático italiano.
1692 – Nace Isabel Farnese, reina consorte del rey Felipe V de España.
1730 – El Cabildo de Santa Fe, por donación de tierras de Juan de Garay y Hernando Arias de Saavedra, funda la Bajada del Paraná, hoy ciudad de Paraná.
1767 – Nace Benjamin Constant, escritor franco-suizo.
1825 – Nace Johann Strauss (hijo), compositor austríaco.
1836 – Se instala en la plaza de la Concordia de París el obelisco de Tebas, regalado a Francia por el virrey de Egipto Mehemed Alí.
1837 – Son ejecutados en Buenos Aires el ex gobernador de Córdoba, José Vicente Reinafé, su hermano Guillermo y el capitán Santos Pérez, acusados del asesinato del general Juan Facundo Quiroga.
1838 – Nace Georges Bizet, compositor francés.
1854 – Batalla de Balaklava: contienda militar entre las tropas inglesas y rusas.
1863 – El presidente guatemalteco, Rafael Carrera conquista y saquea la ciudad de San Salvador.
1868 – Guerra de Cuba: los insurrectos cubanos son rechazados por las tropas españolas en la batalla de Baire.
1881 – Nace Pablo Picasso, pintor español.
1915 – José Pepe Marrone, actor argentino.
1920 – Tras 73 días de huelga de hambre, fallece el patriota irlandés Terence Mac Swiney.
1927 – Se hunde frente a las costas brasileñas el transatlántico italiano "Principessa Mafalda".
1936 – Creación del eje Berlín-Roma, mediante la firma de un Tratado entre Alemania e Italia.
1938 – Se suicida en Mar del Plata la poetisa Alfonsina Storni.
1943 – Nace Marta Bianchi, actriz argentina.
1944 – Nace Jon Anderson, músico inglés, integrante de Yes.
1956 – El poeta español Juan Ramón Jiménez recibe el Premio Nobel de Literatura.
1960 – Nace Mex Urtizberea, músico, actor, escritor, conductor y humorista argentino.
1971 – La República Popular China ingresa en la ONU.
1977 – Tras finalizar la dictadura franquista, el Gobierno y la oposición española firman los Pactos de la Moncloa.
1983 – Tropas estadounidenses invaden la isla de Granada (Pequeñas Antillas).
1984 – Los presidentes de Brasil y Paraguay, Joao Baptista Figueiredo y Alfredo Stroessner inauguran la central hidroeléctrica de Itaipú.
1984 – Nace Katy Perry, cantante estadounidense.
1985 – El presidente argentino, Raúl Alfonsín, decreta el estado de sitio por 60 días para salir al paso de intentos golpistas.
1988 – Mueren cerca de 500 personas al hundirse un transbordador en Filipinas.
1993 – Muere Vincent Price, actor estadounidense (n. 1911).
1994 – Se aprueba la Declaración de Tegucigalpa sobre Paz y Desarrollo en Centroamérica.
1994 – El Vaticano anuncia el establecimiento de relaciones oficiales y permanentes con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
1997 – Muere Virgilio Expósito, compositor y pianista argentino.
1997 – Diego Armando Maradona se retira del fútbol profesional.
2010 – Muere Gregory Isaacs, músico jamaicano.