Efemérides del sábado 25 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Si bien su despedida frente a su público la tuvo en La Bombonera el 10 de noviembre de 2001 jugando un tiempo con la camiseta de la Selección Argentina y otro con la de Boca, el último partido oficial de Diego Maradona como futbolista se dio el 25 de octubre de 1997 en el clásico frente a River en el estadio Monumental, que finalizó con victoria del Xeneize por 2 a 1 con goles de Julio César Toresani y Martín Palermo.