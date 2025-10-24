Llega un congreso para fortalecer vínculos y enfrentar la violencia escolar en tiempos de crisis

El Congreso cuenta con Resolución Ministerial N° 2309/5 (Med) y busca ofrecer dispositivos concretos para acompañar a docentes, equipos escolares y familias en la construcción de una convivencia más saludable y solidaria. Además de ser una oportunidad única de formación -sin precedentes en el año- para repensar los vínculos en la escuela desde una mirada integral y actual.