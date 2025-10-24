Secciones
Llega un congreso para fortalecer vínculos y enfrentar la violencia escolar en tiempos de crisis

Organizado por la USP-T se desarrollará del 11 al 15 de noviembre. La modalidad es 100% virtual.

Del 11 al 15 de noviembre se desarrollará el Congreso “Violencia Escolar, Familias y Escuelas Desbordadas: Dispositiva para fortalecer los vínculos”, organizado por el área de Educación a Distancia de la Universidad de San Pablo-T en el marco del “Octubre Tecnológico”. 

Con modalidad 100% virtual, esta propuesta académica responde a una de las problemáticas más urgentes del sistema educativo: la convivencia escolar y el bienestar docente.

Durante cinco jornadas, especialistas de alto nivel compartirán herramientas y enfoques innovadores para abordar los conflictos, las violencias y los desafíos del lazo educativo.

Entre los disertantes se destacan la doctora Perla Zelmanovich, las licenciadas Marina Lerner, el licenciado Mariano Cranco, la magister Ana Carolina González, el psicólogo Javier Juárez y la doctora Paula Carreras, entre otros referentes del ámbito pedagógico y psicológico.

El Congreso cuenta con Resolución Ministerial N° 2309/5 (Med) y busca ofrecer dispositivos concretos para acompañar a docentes, equipos escolares y familias en la construcción de una convivencia más saludable y solidaria. Además de ser una oportunidad única de formación -sin precedentes en el año- para repensar los vínculos en la escuela desde una mirada integral y actual.

Temas TucumánSan Miguel de Tucumán
