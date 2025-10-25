El maíz es clave, más allá de algunas dudas
Avanza la trilla de los cereales de invierno, y con independencia de los habituales problemas que enfrenta, el hombre de campo ya piensa en lo que vendrá. En medio de la incertidumbre, sabe que el cultivo de maíz es fundamental para la región. La rotación le aporta múltiples beneficios, en lo productivo, en lo económico y en lo biológico. Las noticias sobre la “chicharrita” son alentadoras.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular