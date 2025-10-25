El Senasa modificó una norma y agilizó la importación vegetal

Asimismo, está permitida la importación sin cumplimiento de CPE, aun cuando existan plagas en el RFI, siempre que el material que se importe provenga de centros reconocidos por el Senasa a tal efecto. Una de las condiciones para otorgar este reconocimiento es que todas las etapas del proceso de producción del material que se importe, se hayan desarrollado en condiciones de aislamiento en el país de origen.