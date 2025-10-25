Los nutricionistas también son custodios de la buena salud ocular

"Dime como comés y te diré como vas a ver", se establece como un refrán a medida que se estudia la relación entre la alimentación y la salud ocular. Aunque la especialización puede variar por país -o quizás no exista ya que es muy reciente- el área ya se conoce como Nutrición Oftálmica o Nutrición Visual.
El vínculo entre una y otra es tomado cada vez con más seriedad, sobre todo por la rama oftalmológica. Un informe publicado por American Academy of Ophthalmology muestra que la evidencia científica es clara. "Algunos nutrientes mantienen los ojos sanos y se ha encontrado que algunos reducen el riesgo de enfermedades oculares”, aseguró la doctora Rebecca J. Taylor, oftalmóloga de Nashville.
La combinación de una dieta baja en grasas y abundante en frutas, vegetales y granos enteros puede ayudar no solo a tener un corazón sano, sino también a mantener sanos los ojos. Entre las principales vitaminas, pica en punta la Vitamina A cuya función clave aporta a la visión nocturna y al correcto funcionamiento de la retina. Y ayuda a mantener sana la córnea. La vitamina A se encuentra en: zanahorias, batatas, calabaza, espinacas, huevos y productos lácteos.
La Vitamina C, por su parte, es un potente antioxidante que protege el colágeno de los ojos, que mantiene la estructura y salud de los vasos sanguíneos y se asocia con un menor riesgo de cataratas. Las frutas cítricas (naranjas, kiwis, fresas) y pimientos rojos tienen este nutriente.
La vitamina E es otro poderoso antioxidante que trabaja en conjunto con la Vitamina C para proteger las células oculares del daño relacionado con el envejecimiento. Los frutos secos (almendras, nueces), semillas (girasol) y aceites vegetales (oliva) son una buena fuente.
Más de lo bueno
Otros nutrientes que recomienda la Nutrición Ocular no son vitaminas, pero son igualmente vitales. La luteína y zeaxantina son carotenoides que absorben la dañina luz azul y protegen el tejido ocular ayudando a prevenir la degeneración macular.
Los ácidos grasos, como el Omega-3, previenen el ojo seco y tienen un efecto antiinflamatorio que se considera protector contra los posibles peligros para la mácula y otras enfermedades de la retina. El Zinc es un mineral esencial que ayuda al cuerpo a absorber la Vitamina A y se concentra en la retina y la coroides, también es necesario para una buena visión nocturna.
La combinación
El enfoque de la Nutrición Oftálmica trata de diseñar planes dietéticos específicos para reducir el riesgo de enfermedades crónicas de la visión mediante la optimización de antioxidantes y grasas saludables.
Las recomendaciones dietéticas se vuelven específicas para el tratamiento integral de condiciones como el ojo seco o la retinopatía diabética. También los profesionales pueden optar por recomendar el uso de suplementos específicos, como las formulaciones basadas en el estudio AREDS (Age-Related Eye Disease Study), cuando la dieta no es suficiente.