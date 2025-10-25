Secciones
SociedadSalud

Los nutricionistas también son custodios de la buena salud ocular

La alimentación forma parte del cuidado de los ojos.

Los nutricionistas también son custodios de la buena salud ocular
Hace 1 Hs

"Dime como comés y te diré como vas a ver", se establece como un refrán a medida que se estudia la relación entre la alimentación y la salud ocular. Aunque la especialización puede variar por país -o quizás no exista ya que es muy reciente- el área ya se conoce como Nutrición Oftálmica o Nutrición Visual.

El vínculo entre una y otra es tomado cada vez con más seriedad, sobre todo por la rama oftalmológica. Un informe publicado por American Academy of Ophthalmology muestra que la evidencia científica es clara. "Algunos nutrientes mantienen los ojos sanos y se ha encontrado que algunos reducen el riesgo de enfermedades oculares”, aseguró la doctora Rebecca J. Taylor, oftalmóloga de Nashville. 

La combinación de una dieta baja en grasas y abundante en frutas, vegetales y granos enteros puede ayudar no solo a tener un corazón sano, sino también a mantener sanos los ojos. Entre las principales vitaminas, pica en punta la Vitamina A cuya función clave aporta a la visión nocturna y al correcto funcionamiento de la retina. Y ayuda a mantener sana la córnea. La vitamina A se encuentra en: zanahorias, batatas, calabaza, espinacas, huevos y productos lácteos.

La Vitamina C, por su parte, es un potente antioxidante que protege el colágeno de los ojos, que mantiene la estructura y salud de los vasos sanguíneos y se asocia con un menor riesgo de cataratas. Las frutas cítricas (naranjas, kiwis, fresas) y pimientos rojos tienen este nutriente.

La vitamina E es otro poderoso antioxidante que trabaja en conjunto con la Vitamina C para proteger las células oculares del daño relacionado con el envejecimiento. Los frutos secos (almendras, nueces), semillas (girasol) y aceites vegetales (oliva) son una buena fuente.

Más de lo bueno

Otros nutrientes que recomienda la Nutrición Ocular no son vitaminas, pero son igualmente vitales. La luteína y zeaxantina son carotenoides que absorben la dañina luz azul y protegen el tejido ocular ayudando a prevenir la degeneración macular.

Los ácidos grasos, como el Omega-3, previenen el ojo seco y tienen un efecto antiinflamatorio que se considera protector contra los posibles peligros para la mácula y otras enfermedades de la retina. El Zinc es un mineral esencial que ayuda al cuerpo a absorber la Vitamina A y se concentra en la retina y la coroides, también es necesario para una buena visión nocturna.

La combinación

El enfoque de la Nutrición Oftálmica trata de diseñar planes dietéticos específicos para reducir el riesgo de enfermedades crónicas de la visión mediante la optimización de antioxidantes y grasas saludables.

Las recomendaciones dietéticas se vuelven específicas para el tratamiento integral de condiciones como el ojo seco o la retinopatía diabética. También los profesionales pueden optar por recomendar el uso de suplementos específicos, como las formulaciones basadas en el estudio AREDS (Age-Related Eye Disease Study), cuando la dieta no es suficiente.

Temas NashvilleDigital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial
1

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos
2

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer
3

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

Un hombre murió en su auto durante el intenso temporal en Buenos Aires
4

Un hombre murió en su auto durante el intenso temporal en Buenos Aires

El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos
5

El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades
6

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

Más Noticias
Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Un hombre murió en su auto durante el intenso temporal en Buenos Aires

Un hombre murió en su auto durante el intenso temporal en Buenos Aires

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Parece de otro planeta: un paisaje surrealista en el corazón de Catamarca

Parece de otro planeta: un paisaje surrealista en el corazón de Catamarca

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos

El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos

Por día, ingresan a la avenida Solano Vera alrededor de 9.500 vehículos

Por día, ingresan a la avenida Solano Vera alrededor de 9.500 vehículos

El Museo del Bicentenario que se convirtió en oficinas legislativas

El Museo del Bicentenario que se convirtió en oficinas legislativas

Comentarios