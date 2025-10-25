Los nutricionistas también son custodios de la buena salud ocular

Los ácidos grasos, como el Omega-3, previenen el ojo seco y tienen un efecto antiinflamatorio que se considera protector contra los posibles peligros para la mácula y otras enfermedades de la retina. El Zinc es un mineral esencial que ayuda al cuerpo a absorber la Vitamina A y se concentra en la retina y la coroides, también es necesario para una buena visión nocturna.