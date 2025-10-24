El itinerario sorpresa de la Selección Argentina en la previa del Mundial 2026: solo jugará un amistoso

La gira de noviembre de la Selección Argentina tendrá un cambio importante en su planificación. La AFA confirmó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni concentrará en España, y que en medio de esa estadía viajará a África para disputar un solo amistoso frente a Angola. Así, el cuerpo técnico ajustó los planes de preparación de cara a un 2026 cargado de desafíos.
En el comunicado oficial, la entidad detalló que la Selección Argentina se entrenará en suelo español antes de volar hacia Luanda, donde enfrentará a la selección de Angola el viernes 14. “Tras el partido, la delegación regresará al Viejo Continente para continuar con los trabajos hasta el 18 de noviembre, día en que culmina la fecha FIFA”, precisaron desde la casa madre del fútbol nacional. Será la última vez que el campeón del mundo salte a la cancha este año.
El plan original contemplaba dos amistosos: uno en Angola y otro en Kerala, India. Sin embargo, la segunda escala fue cancelada, y esos días libres serán aprovechados para realizar sesiones de entrenamiento y análisis táctico en Europa. De esta forma, Scaloni y su cuerpo técnico podrán seguir de cerca el rendimiento de los futbolistas en un ambiente más controlado y sin tanto desgaste logístico.
Últimos compromisos antes del Mundial 2026
El duelo ante Angola marcará el cierre deportivo del 2025, aunque diciembre tendrá otro momento clave: el 5 de ese mes se celebrará el sorteo de los grupos del Mundial 2026 en Washington DC. Mirando más adelante, Scaloni tendrá apenas cuatro fechas disponibles para probar variantes antes de la Copa. En marzo podría darse la esperada Finalíssima ante España, si el equipo ibérico logra su clasificación a la próxima Copa del Mundo.
Además, la FIFA reservó del 1 al 9 de junio de 2026 para disputar otros dos amistosos previos al inicio del torneo, previsto para el 11 de ese mes. Con ese escaso margen, el cuerpo técnico argentino deberá aprovechar al máximo cada ensayo para definir la lista definitiva y consolidar el funcionamiento que buscará defender la corona en Estados Unidos, México y Canadá.