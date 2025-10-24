El itinerario sorpresa de la Selección Argentina en la previa del Mundial 2026: solo jugará un amistoso

En el comunicado oficial, la entidad detalló que la Selección Argentina se entrenará en suelo español antes de volar hacia Luanda, donde enfrentará a la selección de Angola el viernes 14. “Tras el partido, la delegación regresará al Viejo Continente para continuar con los trabajos hasta el 18 de noviembre, día en que culmina la fecha FIFA”, precisaron desde la casa madre del fútbol nacional. Será la última vez que el campeón del mundo salte a la cancha este año.